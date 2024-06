El candidato ganador de la alcaldía de Puebla con Morena, José “Pepe” Chedraui Budib, señaló que buscará reunirse en los próximos días con el edil Adán Domínguez Sánchez para abordar el tema de la entrega-recepción y descartó que vaya a darse una “cacería de brujas”.

En entrevista, el abanderado de la coalición “Sigamos Haciendo Historia” dijo que es poco el tiempo que se tendrá en el ayuntamiento y por ello se enfocará en trabajar para dar resultados, pues el compromiso que se hizo con los ciudadanos y se debe cumplir.

Refirió que ya se dio un llamado a la reconciliación del próximo gobernador Alejandro Armenta Mier, por lo que se debe ir en esa ruta, por ello es que tampoco descartó que pueda sumar proyectos que tenía su contrincante panista, Mario Riestra Piña.

Agregó que confía que sea en esta misma semana en que pueda tener comunicación con él o incluso por teléfono para agendar una cita y que se pueda abordar este tema y, mientras eso ocurre, se reunirá con su equipo para agradecerles sumarse al proyecto y empezar a planear su administración.

Y es que, dijo, es un camino largo y poquito tiempo, por lo que igual platicará con los diputados locales para la integración del presupuesto de ingresos y egresos, ya que será a él el que lo tenga que presentar ante el Congreso local y aprobarlo a finales de año.

“Todas las promesas que hicimos en campaña las vamos a cumplir, yo no soy rencoroso y no tiene en mente desquitarse de la guerra sucia, como lo dije siempre, cada ataque que se me hacía era una propuestas más y así nos vamos a mantener en esta nueva etapa”, remarcó.