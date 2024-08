A pesar de que el partido Fuerza por México (FxM) tiene considerado a Juan Lira Maldonado alias “El Moco” para repetirlo como candidato en Chignahuapan en la elección extraordinaria, la dirigencia de Morena en Puebla se reserva opinión.

La presidenta estatal de Morena, Olga Lucía Romero Garcí-Crespo, señaló que no es tiempo de hablar de candidatos para el municipio, pero que si su homóloga de FxM, Maiella Gómez Maldonado, tiene considerado a Juan Lira, respetarán decisión.

Dijo que, llegado el proceso extraordinario de 2025, Morena analizará la propuesta de Fuerza por México y, con ello, también presentar una alternativa en abanderado.

Cuestionada si tener otra vez como aspirante a “El Moco” no afectaría a la coalición Sigamos Haciendo Historia en Puebla, respondió que no ha hablado con Maiella Gómez.

Sostuvo que no podría comentar sobre lo dicho por la presidenta de FxM. Tampoco le gustaría que otros partidos de la coalición opinarán sobre Morena.

Juan Lira Maldonado es investigado por la Fiscalía General del Estado (FGE) por el delito de asociación delictuosa.

Antes, la FGE citó a Juan Lira para declarar ante el juez en la Casa de Justicia de Zacatlán, el pasado 27 de junio. Esto, como parte de la indagatoria que tenía, sin embargo, no se presentó en dicha fecha.

“La verdad es que todavía no llegamos a ese momento, no he tenido la oportunidad de platicar con ella –Maiella-, pero ya veremos lo que ella pone en la mesa y lo que ponemos nosotros, y al final que se decide”.

Olga Lucía