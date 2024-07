A pesar de que Juan Lira Maldonado, alias “El Moco”, es investigado por la Fiscalía General del Estado (FGE), el partido Fuerza Por México (FXM) no descarta que pueda ser nuevamente candidato en la elección extraordinaria en el municipio de Chignahuapan en 2025.

En entrevista, la dirigente de FXM, Maiella Gómez Maldonado, dijo que aún se tienen que esperar a que se resuelvan los recursos que se tengan en tribunales contra el acuerdo que emitió el Instituto Electoral del Estado (IEE), en el que declaró que no hubo condiciones dar un ganador.

Dijo que no solo es este caso, sino también en Venustiano Carranza, donde igual no hubo un ganador por diversas irregularidades. Pero el partido que encabeza no presentó impugnaciones, sino que fueron los candidatos los que están llevando su proceso por su cuenta.

“Es de conocimiento público que vamos a elección extraordinaria, independientemente de lo que se vaya a resolver en los tribunales locales y federales, eso será en su momento, ahorita son elecciones extraordinarias y estaremos atentos al cumplimiento de los términos legales para decidir cómo vamos a participar”. Maiella Gómez Maldonado

Y es que, dijo, los abanderados en ambos municipios tienen el derecho político de presentar el recurso ante el Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP), así como en el tribunal federal y serán éstos los que definan el resultado en dichas demarcaciones.

Al ser cuestionado sobre si competirá el mismo candidato, respondió que lo definirán en su momento. Pues se deben revisar los procesos de paridad en cualquiera de los dos municipios, por ello es que esperarán los tiempos para ver las condiciones en las que van a participar.

Refirió que ahorita “es muy pronto” para saberlo, toda vez que las impugnaciones están en su curso. Pero hizo énfasis en que se tiene un partido político que compitió en las dos demarcaciones de la Sierra Norte y tendrán que revisar qué método seguirán.

Investigación de “El Moco” y elección son procesos distintos: dirigente

Sin embargo, ante la insistencia de si tomará en cuenta que la Fiscalía investiga a Lira Maldonado para que no sea posible candidato, respondió que son dos temas diferentes y son respetuosos de ello.

“Creo que es muy importante ser respetuosos y apegados a la ley, son procesos que no tienen nada que ver con los electorales, son distintos a las decisiones de las autoridades, por eso insisto en que hay que esperar los resultados y de ahí partir para el proceso extraordinaria que será el siguiente año para definirlo en tiempo y forma”. Maiella Gómez Maldonado

Es de mencionar que la Fiscalía de Puebla citó a Lira Maldonado para declarar ante el juez en la Casa de Justicia de Zacatlán el pasado 27 de junio. Esto, como parte de la indagatoria que tenían, sin embargo, no se presentó en dicha fecha.

Por ello, en la audiencia el juez de control, José Luis Campillo González, la FGE presentó la carpeta 21/2024/Zacatlán por los delitos de asociación delictuosa. En la que también se incluye a su esposa y sus dos hijos, por lo que se pidió que se girara orden de aprehensión.