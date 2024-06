Juan Lira Maldonado, alias “El Moco”, excandidato a la alcaldía de Chignahuapan en la elección del 2 de junio, fue citado este jueves para la audiencia sobre la imputación de un delito y, en caso de que no asista, se pedirá una ordene se aprehensión en su contra.

Así lo dio a conocer, en rueda de prensa, el fiscal General del Estado (FGE), Gilberto Higuera Bernal, quien informó esto deriva de un proceso penal que se le inició al exabanderado del partido Fuerza Por México (FXM), aunque no precisó cuál es el delito que habría cometido.

Por ello, advirtió que, de no hacerlo, podrían solicitar que se gire una orden de aprehensión en su contra, lo cual no tiene que ver con el proceso electoral que concluyó el 2 de junio y en donde las autoridades en la materia declararon que no hay condiciones para emitir un resultado.

Al ser cuestionado sobre cuál es el estatus legal de dicho personaje, a lo que respondió que fue citado a una audiencia por un proceso penal que hay, pero no dio la hora y evitó dar más detalles del mismo por el mismo seguimiento que se le da el caso.

Sin embargo, advirtió que, en caso de no presentarse, podría librarse una orden judicial para que lo haga, pues hasta el momento no está vinculado con un delito.

Y es que, Lira Maldonado fue detenido el primero de octubre del 2020 tras ser acusado por los delitos de trasiego y comercialización de hidrocarburo robado en la región de la Sierra Norte, durante el sexenio del ahora fallecido Miguel Barbosa Huerta.

Por ello, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) lo presentó como un líder criminal vinculado a otros delitos como homicidio y narcomenudeo, sin embargo, meses después logró su libertad sin que se dieran mayores detalles.

Aunado a esto, Lira Maldonado fue postulado por FXM para la elección del pasado 2 de junio para la presidencia municipal de Chignahupan, misma que fue declarada sin resultados debido a las irregularidades detectadas en los paquetes electorales.

Juan Lira afirma que ganó elección

Debito a esta situación, el ahora excandidato afirma que ganó y a pesar de ello el Instituto Electoral del Estado (IEE) le quitó el triunfo, pues 38 paquetes tuvieron anomalías y solo pudieron realizar el cotejo de 47 y el reconteo de 20.

Tras esto, Lira Maldonado a través de un video amenazó con que se podrían dar actos violentos en el municipio si se deja firme la decisión de hacer una elección extraordinaria, advertencia que fue dirigida al gobierno del estado y el IEE.

De igual forma, se ha dado a conocer que el excandidato habría tramitado un amparo para evitar ser detenido, en caso de que así lo determine la Fiscalía, por lo que es un proceso que se mantiene pendiente.