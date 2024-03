Morena ha respetado el “Pacto de Civilidad” que se firmó con partidos, el gobierno de Puebla, INE y IEE y así se mantendrá en el proceso electoral, pero ante cualquier “piedra que arroje la oposición” se responderá con pruebas, “tampoco están mancos”.

En rueda de prensa, la dirigente estatal, Olga Lucia Romero Garci-Crespo, comentó que regresarán con evidencia y verdad “todas las acusaciones” que les hagan al partido o los candidatos durante el desarrollo del proceso electoral y sobre todo la campaña.

“Nosotros lo vamos a respetar con mucha responsabilidad, pero también nosotros no necesitamos estar viendo a los lados, vamos de frente siguiendo el camino de esta transformación y no nos iremos con distracciones, espero que las piedad no las lancen, porque vamos a tener que regresarles rocas”, expresó.