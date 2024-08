Morena Puebla capacita a 61 ediles electos de la Sierra Norte, Nororiental y Mixteca, a través del Instituto Nacional de Formación Política (INFP). El objetivo de esta capacitación es reforzar los principios de la 4T de “no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”.

Las autoridades electas se dieron cita en Zacatlán, Tlatlauquitepec y en Acatlán de Osorio. Fueron distribuidos en grupos de 20, 17 y 24, respectivamente. Lo anterior lo dio a conocer la dirigente estatal, Olga Lucía Romero Garci-Crespo.

Romero Garci-Crespo, indicó que el curso se realiza con el objetivo de fortalecer a los próximos gobiernos municipales y compartirles las experiencias y estrategias. “Se busca construir ayuntamientos transformadores con el fortalecimiento del humanismo mexicano”, refirió.

Dijo que estos fungirán como base del movimiento de la cuarta transformación, lo que caracteriza y diferencia a Morena de otros partidos.

Los participantes demostraron su interés de preparase para el encargo que encabezarán con los principios del movimiento no mentir, no robar y no traicionar.

Se le capacitó en modelos de gestión que aborden la problemática más sentida de la población, formación del equipo de gobierno político-administrativo, entrega-recepción, y primeros pasos del gobierno.

Actualmente, el INFP es presidido por el monero y escritor, Rafael Barajas “El Fisgón” Duran. En él se busca crear cuadros que cambien su forma de ver el asumir el poder. Se imparten cursos, desde historia de México hasta administración pública.

El filósofo Enrique Domingo Dussel Ambrosini, fue uno de los pioneros en impartir cursos sobre historia. También dictó otras más sobre “La Cartilla Moral” documento clave, de acuerdo el presidente Andrés Manuel López Obrador, para la transformación del país.