En su visita a Puebla, Jorge Romero Herrera, aspirante a la dirigencia nacional del PAN, negó la existencia de una ruptura dentro del partido en el estado, aunque desestimó al grupo liderado por Rafael Micalco Méndez, al asegurar que los principales líderes del partido respaldan su planilla, entre ellos Eduardo Rivera Pérez.

En una rueda de prensa, el exdiputado federal destacó que, en un proceso interno de renovación de dirigencia, tanto a nivel estatal como nacional, es común que surjan desacuerdos y señalamientos, pero confió en que al final se alcanzará la unidad.

Romero Herrera estuvo en Puebla como parte de su gira nacional en busca de presidir el Partido Acción Nacional (PAN). Durante su intervención, defendió la gestión de Eduardo Rivera Pérez, quien forma parte de su equipo de trabajo, subrayando su desempeño al frente del ayuntamiento de Puebla.

Al ser cuestionado sobre las críticas hacia el grupo de Rivera Pérez, expresadas por otro bloque del PAN conformado por Rafael Micalco Méndez, Edmundo Tlatehui Percino y Mónica Rodríguez Della Vecchia, que buscan dirigir el partido en Puebla y han denunciado falta de equidad en el proceso, Romero minimizó dichas acusaciones.

Señaló que, para él, los líderes del partido en Puebla son quienes lo acompañaron en la rueda de prensa, incluyendo a Mario Riestra Piña, Genoveva Huerta Villegas, Humberto Aguilar Coronado, Carolina Beauregard Martínez, Oswaldo Giménez López y Enrique Guevara Montiel.

Aunque reconoció la existencia de desacuerdos dentro del PAN, Romero evitó mencionar a los panistas inconformes y no aclaró si se reuniría con ellos. También afirmó que cualquier método que se elija para definir al próximo dirigente estatal del PAN, ya sea por elección abierta a la militancia o por decisión del Consejo, es válido, ya que ambos permiten la participación de los miembros del partido.

Durante su visita, Jorge Romero también defendió los resultados del PAN a nivel nacional, a pesar de las derrotas en Puebla, donde se perdieron distritos locales, federales, alcaldías importantes, la gubernatura y las senadurías. Atribuyó estos resultados a un proceso electoral desigual y no a una evaluación negativa de la ciudadanía sobre la gestión de los candidatos panistas, como Eduardo Rivera y Mario Riestra Piña.

Romero acusó a Morena de haber utilizado “el aparato del Estado” para promocionar a sus candidatos en la elección pasada. “Una cosa es reconocer el resultado y otra muy distinta es decir que fue un proceso justo”, puntualizó.

A nivel nacional, aseguró que los resultados del PAN no fueron malos, destacando que el partido obtuvo el 46% de los votos, en comparación con el 56 por ciento logrado por los partidos de la coalición de la 4T. Romero señaló que Morena ha utilizado este margen de diferencia para intentar desmoralizar a la oposición, pero insistió en que el PAN está en condiciones de revertir la situación en futuros comicios.

Finalmente, afirmó que su principal reto es convencer a quienes no votaron por la 4T. Ofreció a los panistas unidad para recuperar el terreno perdido en elecciones anteriores y prometió que, si no logra mejorar los resultados electorales del PAN en los próximos tres años, dejará el cargo por iniciativa propia.

“Si no recuperamos los números del PAN, el siguiente en la línea deberá asumir el cargo, por honor, no por presión. Mi mayor compromiso es devolver al partido su democracia interna, no porque no la tenga, sino para restablecer los métodos ordinarios de elección de candidaturas”, concluyó.