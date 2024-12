El mandatario electo de Puebla, Alejandro Armenta Mier, señaló que el gobierno “no se pondrá y tampoco trabajará de rodillas” ante la demanda de transportistas para el alza del pasaje. Además, denunció, exfuncionarios se hicieron de concesiones.

En rueda de prensa, Alejandro Armenta puntualizó que hay respeto a los transportistas y ofreció trabajar con ellos cuando entre en funciones su gobierno, a partir del14 de diciembre, pero no en las condiciones que desean imponer los concesionarios.

Adelantó que harán un diagnóstico y, a la par, implementarán un sistema para hacer una revista vehicular, con el propósito de saber cuántos transportistas y concesiones hay en Puebla.

También, Alejandro Armenta señaló que han detectado a transportistas, algunos de ellos participan en las protestas para demandar el alza del pasaje, que tienen de 200 hasta 300 concesiones.

Asimismo, acusó que hay transportistas quejándose de las unidades piratas, pero “hay piratas inducidos por los propios concesionarios para exigir el alza del pasaje”.

Exfuncionarios, con concesiones, en protestas para alza del pasaje: Armenta

En el caso de los transportistas que exigen el alza del pasaje, Alejandro Armenta dijo que tienen ubicados a exfuncionarios del gobierno, quienes en el tiempo que trabajaron se hicieron de concesiones, por lo que habrían incurrido en un delito y eso es grave.

“Vamos a respetar a los transportistas, queremos trabajar con ellos, pero no vamos a trabajar de rodillas, no nos vamos a arrodillar ante ninguna pretensión que no corresponda a la racionalidad”, expuso.

Alejandro Armenta puntualizó que se investigarán las irregularidades detectadas en el gremio, una vez que han identificado a transportistas “piratas”, que carecen de permisos.

Este lunes, algunos concesionarios realizaron una pequeña movilización que salió del Paseo Bravo y terminó en las inmediaciones del Congreso del estado para demandar el alza del pasaje en el transporte público.

Al respecto, el gobierno estatal en funciones dejó en claro que no autorizará incremento del pasaje en las menos de dos semanas para que acabe el sexenio estatal, que en los últimos dos años estuvo a cargo de Sergio Salomón Céspedes Peregrina.