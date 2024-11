Este jueves 14 de noviembre, en sesión ordinaria del Congreso de Puebla, el coordinador del grupo legislativo del Partido Verde, Jaime Natale Uranga, presentó una iniciativa que busca prohibir las corridas de toros y las peleas de gallos en Puebla.

Natale Uranga se pronunció a favor de la vida, y recalcó durante su intervención que el respeto por los animales debe estar por encima de cualquier tipo de interés. Por ello, citó ante el pleno la ley contra el maltrato animal en Puebla, y recalcó que no puede haber excepciones con toros y gallos.

El diputado puntualizó que no concibe argumento alguno para justificar la matanza de animales por diversión, por entretenimiento, por cultura o tradición. Añadió que las corridas de toros y peleas de gallos son a todas luces un acto de crueldad que no debe ser aceptado por la sociedad mexicana moderna.

Jaime Natale hizo hincapié en la sanciones propuestas para espacios que permitan este tipo de actividades, enfatizando que estas irán de dos a cinco años en prisión. Recalcó que estas sanciones ya existen para otro tipo de delitos similares, cómo lo son las peleas de perros.

“Entonces me pregunto, ¿por qué peleas de perros sí y peleas de gallos no? ¿por qué peleas de perros sí y matanza de toros no? Debemos tener congruencia en nuestro actuar y legislar como representantes de la sociedad”, expresó.

Jaime Natale Uranga