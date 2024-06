Un grupo de personas marchó en Puebla este domingo en pro de los derechos animalistas para exigir que realmente se aplique la ley contra el maltrato animal, así como se capacite a los policías para que sepan cómo actuar cada vez que reciban alguna denuncia por esta práctica.

La movilización partió a las 11 de la mañana del reloj de el Gallito, en el Paseo Bravo, para avanzar sobre la avenida Reforma, en donde los participantes portaban pancartas con frases como “el hombre es el animal más cruel” y “no busco molestarte, solo intento sobrevivir, por favor no me lastimes”.

De igual forma, durante su trayecto al zócalo de Puebla lanzaron consignas como “gobierno entiende, los animales también sienten”, “maltrato animal, al Código Penal”, “gobierno entiende, cárcel a los maltratadores”, “animal, escucha, esta es tú lucha” y “toros sí, toreros no”.

Algunos llevaban perritos con correa, mientras que otros portaban sus playeras y cartulinas naranjas, así como fotografías que exhiben el maltrato animal que sigue persistiendo en el estado.

Los quejosos se apostaron frente al Palacio Municipal, en donde exigieron a las autoridades ejercer la justicia contra las personas que cometen maltrato animal en Puebla, pues, aunque ya está tipificado este delito, no siempre se castiga a quienes lo hacen por la mala integración.

Fabiola Téllez, una de las participantes en la marcha, denunció que en abril pasado su perro fue agredido físicamente por un sujeto y aunque llamó al número de emergencia, los partidos tardaron media hora en llegar y, al hacerlo, no supieron cómo actuar como primeros respondientes.

Dijo que, aunque la persona agresora fue detenida, a los tres días salió porque los elementos de seguridad “no supieron integrar los hechos”, por lo que no hubo herramientas para que la autoridad judicial procediera contra, por lo que es necesario que sean capacitados.

“Que se ejerza la justicia como debe de ser, si ya está en el Código Penal que se aplique, que no se ignoren ni se haga caso omiso a los llamados de auxilio, porque tardan en responder, les dices que le pegaron a un perro, pero no llegan ni detienen, aunque lo estén viendo”, expresó.

Asimismo, sostuvo que es mucha burocracia la que se hace al presentar la denuncia, pues no les saben decir a dónde tiene que ir, sumado a que a la mascota agredida no le dan la atención adecuada, ya que en su caso tardaron tres días en que el veterinario legista revisara a su perro.

Por su parte, Erika Rodríguez, quien es residente del fraccionamiento Villas de Atlixco Primera Sección, exhibió que desde noviembre pasado presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por el presunto envenenamiento de gatos al interior de dicho lugar, sin que haya avances.

Relató que apenas en marzo se comunicaron con ella de la FGE para informarle que iban a solicitar video para investigar los hechos que dio a conocer, sin embargo, el administrador del fraccionamiento les dijo que no se tenían dichas grabaciones, por lo que “le dieron carpetazo” al caso.

“Si no quiere mostrar los videos es por algo, entonces si la Fiscalía no quiere hacer nada, yo creo que está incurriendo en algo, porque cómo puede ser posible que les digan que no se tenían videos si las cámaras están activadas 24 horas los siete días a la semana, parece que hay complicidad”, remarcó.