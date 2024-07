En Puebla, coincidieron que sí es necesaria la reforma al Poder Judicial que garantice transparencia y aplicación de la justicia de forma igualitaria, pero trabajadores rechazaron que la elección de jueces sea por voto popular porque temen que no haya una autonomía.

Lo anterior, en el marco del foro Diálogos Nacionales “Tribunales de Justicia Local” que realiza la Cámara de Diputados y que se llevó a cabo este martes en el Centro Expositor, mismo que se dio en medio de protestas tanto a favor como en contra de la reforma constitucional.

Previamente, Alejandro de Jesús Baltazar Robles, magistrado del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil, uno de los que se pronunció en contra, dijo que la reforma desconoce la carrera judicial y pone en manos de fuerzas políticas la designación de jueces, que por definición tendrían que ser independientes.

Sostuvo que esto no es la solución a los problemas en la impartición de justicia, pues si bien debe mejorarse, no es la manera de hacerlo, porque cuando las instituciones “se vuelven sumisas al poder” se pierde democracia en un país y se favorecen a grupos por influyentismos.

Entre gritos de “necesitamos capaces, no políticos con disfraces” coreados por unas 50 personas, el magistrado sostuvo que el cambio tiene que ser estructural, desde abajo hacia arriba, pues con la iniciativa que se impulsa no se sabe cómo se elegirán y se corre el riesgo que quienes sean votados no tengan la experiencia ni la preparación para los cargos.

A la par de esto, otro grupo de personas del “Frente Mexiquense” protestó al mismo tiempo, pero en apoyo a la reforma, pues algunos de ellos tenían familiares presos sin sentencia o por delitos que no cometieron, por lo que argumentaron que el Poder Judicial “solo es una mafia”.

#Ángulo7Informa ll Alejandro de Jesús Baltazar Robles, magistrado del tercer tribunal colegiado, señaló que la reforma quitará independencia al Poder Judicial, además, la elección de jueces y magistrados por voto popular pone en riesgo la impartición de justicia.



Vía @Edd_Eddiiy pic.twitter.com/uuDaSc1NgA — Ángulo7 Noticias (@angulosiete) July 23, 2024

Cuestionan a jueces por negarse a elección

También, cuestionaron que los jueces y magistrados se opongan a que sean electos, pues de esta manera la gente los conocer y confianza ante los ciudadanos, lo que por momento generó una confrontación verbal entre los dos grupos.

Sobre el tema, al ser entrevistada en su visita al estado previo al foro, Ernestina Godoy Ramos, quien será la consejera jurídica de la Presidencia de la República, descartó que los trabajadores se vayan a ver afectados, por ello es que durante estos encuentros se escuchan todas las voces.

“Lo que deben saber es que no afecta en nada sus derechos laborales, no hay cerrazón, por eso se hacen los foros, se tienen asambleas, en centros de trabajo y se seguirá informando, que tengan la plena certeza que no se les hará nada. Con el voto popular se dará mayor autonomía y legitimidad por el pueblo”, expresó.

Ya en el foro, el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina manifestó que la iniciativa de reforma al Poder Judicial del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se pretende garantizar que el acceso e impartición de justicia sean igualitarios.

#Ángulo7Informa ll El gobernador @SergioSalomonC, junto con el mandatario electo, @armentapuebla_, encabezan los diálogos nacionales sobre la Reforma Constitucional al Poder Judicial, en la rama "Tribunales de Justicia Local"



Vía @Edd_Eddiiy pic.twitter.com/ni9mSoBlxw — Ángulo7 Noticias (@angulosiete) July 23, 2024

Además de que se basa en un compromiso con la democracia y la transparencia, pues el sistema judicial enfrenta numerosos retos y los encargados de impartirla deben ofrecer respuestas adecuadas a las exigencias de legalidad, accesibilidad y eficiencia en los procesos.

Aseveró que la elección de jueces, magistrados y ministros mediante el voto popular es un paso necesario para asegurar que el Poder Judicial refleje los valores y las necesidades de la sociedad a la que sirve, pues su único compromiso es con la verdad y la Constitución, por lo que con esto también se respeta la voluntad de los ciudadanos.

El pueblo tiene derecho a decidir: Armenta

En tanto, el mandatario electo, Alejandro Armenta Mier, consideró que “los ciudadanos tienen el derecho” de alterar o modificar la forma de su gobierno, por eso con esta reforma lo que se hará es cumplir con ese mandato, por ello debe haber juzgadores justos, además, con esto, se tiene la “gran oportunidad” para regresarle al pueblo su soberanía.

Incluso, adelantó que cuando asuma la titularidad del Ejecutivo, en diciembre de este año, lo hará con estricto apego al Estado de Derecho y a la división de los poderes públicos, pensando que el objetivo central de su quehacer es el pueblo.

“En la medida que las instituciones del Estado Mexicano centren su objetivo en el ciudadano estaremos cumpliendo con la Constitución, que mandata a toda autoridad a cumplir y hacer que los derechos sociales sean una realidad, por eso, las reformas son parte de una evolución histórica”, enfatizó.

En tanto, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, Juan Ramiro Robledo Ruiz, adelantó que en agosto se discutan las reformas al Poder Judicial y otras iniciativas recibidas el pasado 5 de febrero. En el caso de los tribunales locales se enfoca en disminuir la federalización de la impartición de justicia.

Finalmente, el coordinador de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier Velazco, sostuvo que el único propósito de los foros que se están realizando es que se tenga una reforma que garantice la justicia pronta y expedita, por ello se escuchan todas las posturas sobre el tema.

Meta