El diputado federal, Gerardo Fernández Noroña, adelantó que a partir del jueves primero de agosto se iniciará con los proyectos de dictamen de las 18 reformas presidenciales, para que en septiembre sean llevadas al pleno, primero en San Lázaro y posteriormente al Senado.

En su visita a Puebla en el marco de los Foros Nacional. Tribunales de Justicia Local, como parte de la reforma al Poder Judicial, el legislador petista señaló que están citados a sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales para recibir el paquete de las iniciativas a discutir.

De acuerdo con lo que se ha difundido, la cita para la sesión es a las 11 de la mañana y los únicos puntos que se abordan son todas las reformas que están pendientes, sobre todos la que tiene que ver con el Poder Judicial que contempla la elección de jueces, ministros y magistrados por voto popular.

Al respecto, el también senador electo comentó que faltan algunos días y foros pendientes sobre la reforma Judicial, por lo que se estarán haciendo ajustes a los dictámenes, pero la idea es que durante el siguiente mes se trabajen los proyectos.

Asimismo, dijo que la idea es que el 2 de septiembre se estén llevando al pleno de la Cámara de Diputados para que se pueda aprobar como origen y, posteriormente, sea al Senado como parte revisora y, una vez ello, se manden a los Congresos locales.

Al recordar que la mayor parte es constitucional, se tiene que aprobar por más de la mitad de los Poderes Legislativos de los estados, pero confío en que ello se concretará en las primeras semanas de la próxima Legislatura.

Y es que, dijo, seguro habrá algunas iniciativas en los que no se tengan problema para avanzar, pero otras en la que la oposición no cederá, pero dejo en claro que quien piense que la del Poder Judicial no se hará, está equivocado, pues “va por que va”.