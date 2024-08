En Puebla, se capacitan a diputados y ediles electos para gobernar sin ocurrencias, con la implementación de políticas que reflejen los valores y objetivos de Morena durante esta transformación de justicia y equidad social, señaló Olga Lucía Romero Garci-Crespo, presidenta estatal del partido.

En colaboración con el Instituto Nacional de Formación Política (INFP) y la Secretaría de Formación y Capacitación Política del CEE Morena Sí Puebla, continúan con la capacitación de autoridades electas para el 2024 en las cabeceras distritales para servir a la ciudadanía con honestidad y conocimientos.

Durante el curso, buscan fortalecer a los próximos ediles electos con la transmisión de experiencias y estrategias para construir ayuntamientos de alta gestión ciudadana, que contarán con el apoyo del gobernador electo para proyectos que sean de alta demanda y beneficio social.

En la capacitación, estuvieron las autoridades electas de Morena de los municipios de Tochtepec, Cuapiaxtla de Madero, Palmar del Bravo, Mixtla, Los Reyes de Juárez, Mazapiltepec, Oriental, Tecali de Herrera, Soltepec, Huitziltepec, Acatzingo, Tecamachalco, Atoyatempan y Tepeyahualco de Cuauhtémoc.

Asimismo, alcaldes electos de Santo Tomás Hueyotlipan, Huixcolotla, San Juan Atenco, General Felipe Ángeles, Caltepec y Yehualtepec participaron en esta capacitación. En total, han participado 180 asistentes, incluyendo 15 presidentes municipales.

Durante la formación, los participantes demostraron su interés en prepararse adecuadamente para los cargos que encabezarán, mediante los principios del movimiento: no mentir, no robar y no traicionar.

Además, fueron capacitados en modelos de gestión que permitirán implementar acciones de gobiernos humanistas en sus comunidades. Esta iniciativa asegura que las autoridades electas cuenten con las herramientas necesarias para desempeñar su labor con eficacia y compromiso hacia la ciudadanía.

El gobernador electo, Alejandro Armenta, inauguró el Taller de Formación Legislativa, dirigido a diputados locales electos, que van a trabajar por la consolidación del gobierno humano que será una realidad en Puebla.

Durante su discurso, enfatizó que los legisladores tienen un papel crucial en la implementación de políticas que reflejen los valores y objetivos de esta transformación, instándolos a mantener un compromiso firme con los ideales de justicia y equidad social.

“Por el bien de todos primero los pobres, los históricamente olvidados, los pueblos indígenas. Mi primera actividad después del resultado electoral fue con nuestros Hermanos de los pueblos originarios en la Sierra nororiental y entre Canoa y la Resurrección en Puebla, donde tenemos Población Indígena.”

Recordó a los legisladores la importancia de trabajar en favor de estos grupos y reiteró su compromiso personal y de su gobierno con estas comunidades. Enfatizó la importancia de que asuman sus roles con una perspectiva integral, destacando la representación política, representación fiscal y representación gestora.

Resaltó que los legisladores deben ser verdaderos representantes del pueblo, asegurando que las voces de los ciudadanos sean escuchadas y sus necesidades atendidas en el ámbito político. rendición de cuentas en el manejo fiscal.

En cuanto a la representación gestora, Armenta instó a los legisladores a ser activos en la gestión de programas y proyectos que beneficien a sus comunidades, actuando como enlaces efectivos entre el gobierno y la ciudadanía para la implementación exitosa de iniciativas locales y estatales.

El gobernador electo subrayó la importancia de una estrecha colaboración entre el gobierno estatal y los legisladores locales para asegurar la eficacia y eficiencia en la implementación de las políticas públicas.