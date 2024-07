Con las reformas aprobadas por disputados del Congreso de Puebla, el gobierno estatal definirá reglamentos y tarifas por los servicios de grúas y corralón. También, marcará las rutas específicas para que empresas no abusen con los traslados, y si incumplen les retirará la concesión.

Lo anterior, durante la sesión ordinaria de este jueves en donde se avalaron las modificaciones hechas a la Ley de Ingresos del Ejercicio Fiscal 2024 a propuesta del gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, para terminar con los abusos cometidos en los cobros.

Tras esto, las personas físicas o morales que presten dichos servicios tendrán que aplicar las tarifas que autorice y dé a conocer la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT), dependencia que también fijará los tramos por zonas que tendrán los gruyeros y no tengan que trasladarse hasta 100 kilómetros.

Ahora gobierno definirá precios de grúas y corralón: Diputados de Puebla

Y es que la última tarifa que se tenía es que los montos iban de las seis a las diez Unidades de Medida y Actualización (UMAs), que son de 651.4 a los mil 85 pesos, dependiendo la distancia que fuera el arrastre, ya que estaba catalogado con cuatro tipos.

Mientras que, en cuanto al cobro por el servicio de depósito vehicular (corralones), los montos máximos que se tenían, con la UMA de este año, van de los 60 .7 a los 67.3 pesos, por día o fracción, dependiendo si era automóvil o camioneta.

Sin embargo, a pesar de que se tenía este tabulador, empresas como Grúas Cronos, ubicado en el municipio de San Pedro Cholula, es uno de los establecimientos que no respetaba los costos, afectando a propietarios de automóviles y que la propia SMT reconoció y por ello realizó una inspección en el lugar.

SMT emitirá tabulador nuevo

Por ello, como parte de las modificaciones que se aprobaron este jueves, la dependencia emitirá el tabulador con los costos por los servicios de arrastre, arrastre y salvamento y de resguardo y custodia de unidades, mismo que tendrán que ser publicado en el Periódico Oficial del Estado (POE).

Además, con la modificación al artículo 100, se eliminaron los costos actuales, pues el nuevo formará parte de las acciones que implemente la SMT con el reglamento para la operación de las empresas que se dedican a esto.

El lunes pasado, el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina comentó que la nueva normativa se prevé que entré en vigor a más tardar en 30 días, ya que contempla cambios para que este tipo de servicios sean justos y transparentes para los usuarios.

Con esto, se busca es generar un modelo similar al de la Federación, con las adecuaciones estatales. Por lo que se tendrá un padrón oficial de depósitos vehiculares y un reglamento que permitirá concesionar el servicio de grúas y corralones por tramos carreteros específicos.

Las empresas deberán sujetarse a un rol para que la distancia de arrastre no sea mayor a los 100 kilómetros, con un servicio ordenado, sin que se encimen rutas y será elaborado por la SMT y se contará con una oficina para recibir quejas de los usuarios por abusos.

Sólo 78 depósitos con condiciones

Héctor Ramírez Leyva, director de Asuntos Jurídicos de la SMT, comentó que se identificaron 253 depósitos de vehículos en el estado, de los que 133 ingresaron su solicitud para obtener una de las concesiones que se otorgarán, pero actualmente solo 78 cuentan con las condiciones materiales y legales para dar un servicio óptimo.

El padrón podrá ser consultados por los usuarios a través de la página: smt.puebla.gob.mx/deposito, que tendrá la información respecto a los datos de contacto, ubicación exacta, propietario o representante legal de la empresa, mismos que estarán categorizados por municipios para saber con quién puede acudir en caso de algún percance.

Mientras que empresas que no estén acreditadas no podrán dar el servicio y serán clausuradas y las que ya tengan la concesión, pero no cumplan con las tarifas autorizadas, serán acreedoras a una multa de 110 a 120 UMAs, es decir entre 12 mil y 13 mil pesos.