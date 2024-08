En el marco de la renovación de la dirigencia estatal del PAN en Puebla, la militancia debe estar unida para trabajar con un proyecto en común que dé resultados al partido, reconocer que existen liderazgos y que el albiazul está por encima de cualquier interés personal.

Así lo señaló, en entrevista este martes luego de entregar la rehabilitación de una calle en la junta auxiliar de San Pedro Zacachimalpa, el alcalde Adán Domínguez Sánchez, quien catalogó a excandidato a la gubernatura, Eduardo Rivera Pérez, como un liderazgo del Partido Acción Nacional (PAN), tanto al interior como al exterior.

Dijo que lo que se necesita que todos los panistas sumen esfuerzos y liderazgos en función del partido, pues se requiere altura de miras y que, independientemente de quien sea el presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del albiazul, todos deben estar dispuestos a respaldarlo.

Precisó que la persona que encabece el comité estatal debe garantizar un liderazgo político con objetivos comunes, así como generar unidad y cohesión entre los militantes.

“Yo lo he comentado, no me descarto, estoy concentrado en terminar el gobierno municipal, una vez que pase eso, se podrán ya tomar ya decisiones posteriores, pero antes de intereses personales deben ponerse por encima el proyecto y el partido”, remarcó.