El alcalde Adán Domínguez Sánchez levantó la mano para la dirigencia estatal del PAN, aunque hizo énfasis en que primero debe haber un proyecto sobre lo que se quiere para el partido en un futuro y unidad por encima de intereses personales de cualquier militante.

Entrevistado luego de carrera “Corre Por Puebla Con Causa 2024”, que organizó el ayuntamiento junto con el Banco de Alimentos este domingo en el zócalo, comentó que por el momento está enfocado en concluir su gestión en el municipio, que es hasta el 13 de octubre.

Dijo que el futuro del Partido Acción Nacional (PAN) es más importante que cualquier aspiración personal de quienes han manifestado su intención de competir, por lo que convocó a conformar un proyecto de unidad una vez que se emita la convocatoria en la entidad.

Y es que, en el pasado proceso electoral, el albiazul, junto con los partidos de oposición en los que fue con alianza perdieron todas las diputaciones locales y federales, las senadurías, así como varios municipios de la zona metropolitana, entre ellos la capital y no pudieron recuperar la gubernatura.

“Yo sigo ahorita concentrado en termina el gobierno el 14 de octubre, una vez eso, estaré valorando este tema, sigo interesado, no me descarto, pero lo más importante es pensar en el proyecto del partido, yo estoy dispuesto a sumarse a alguno otro de los aspirantes para que haya unidad”, expresó.

Manifestó que lejos del método que se determine para renovar la dirigencia, es importante que los aspirantes muestren altura de miras para apoyar algún proyecto distinto al suyo, toda vez que han sido varios los que han levantado la mano, entre ellos su homólogo de San Andrés Cholula, Edmundo Tlatehui Percino y el diputado local, Rafael Micalco Méndez.

En ese tenor, dijo que el esperaría en que todos los demás interesados igual tengan la disposición de integrarse a algún aspirante, con mayores posibilidades de presidir el Comité Directivo Estatal (CDE) del PAN, pues debe haber disposición de los militantes de construir en unidad.

“Yo estoy dispuesto a hacerlo, aquí la pregunta si los demás están abiertos a sumarse a alguno que no sean ellos mismos, para que en ese sentido podamos generar ese proyecto y se decida cuál es el mecanismo para trabajar en unidad y en beneficio del partido”, remarcó.

El alcalde hizo énfasis en que quien presida el partido, no va ir a una luna de miel los siguientes 3 años, ni tendrá un trabajo fácil, ya que tiene que hacer su papel de oposición política al gobierno y eso va a requerir que todos los panistas del estado se sumen.

Este lunes, reunión con ambulantes

En otro tema, Domínguez Sánchez comentó que este lunes a través de la Secretaría de Gobernación Municipal (Segom) se tendrá una reunión con los líderes de las organizaciones de ambulantes del Centro Histórico, ya que se tiene que mantener un orden en el primer cuadro de la ciudad.

Precisó que no se trata de tener cerradas las calles todo el tiempo, ya que eso igual afecta a los comercios establecidos y a los usuarios del transporte público, por ello es que se estan haciendo un trabajo entre varias dependencias para poder aperturar las vialidades a la circulación.

“Como lo he dicho, si los grupos y organizaciones no acatan las normas que ha dispuesto el ayuntamiento, no habrá posibilidad de que en este regreso a clases se instalen en lugares de venta de forma organizada, hay disposición para colaborar por parte de ellos y eso esperamos”, declaró.