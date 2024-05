En el único debate por la gubernatura de Puebla, llevado a cabo este domingo, el panista Eduardo Rivera Pérez, intentó opacar a su contrincante el morenista, Alejandro Armenta Mier, con temas del pasado, entre ellos de Mario Marín Torres.

Sin embargo, Armenta Mier respondió a su adversario que ahora está con el PRI, el partido al que más criticaba antes de esta alianza.

Este ejercicio organizado a tres semanas de la elección del 2 de junio por el Instituto Electoral del Estado (IEE), se basó en tres segmentos y fue desde el primero en que los ataques se hicieron presentes y ese fue el hilo que siguió por los casi 100 minutos que duró.

Desde el Teatro del Complejo Cultural Universitario (CCU) de la BUAP, dentro del segmento de seguridad el panista Eduardo Rivera Pérez se enfocó la mayor parte sus intervenciones para vincular a Armenta Mier con su pasado priista y el exgobernador Mario Marín Torres, para después brincar a Morena.

En respuesta, el morenista en defensa aprovechó para recordarle a su contrincante de la alianza opositora que también tuvo relación política con el marinismo, además de que ahora está con el PRI, el partido al que más criticaba antes de esta alianza.

Desde el inicio, el panista insistió en criticar el discurso del partido obradorista: “Ellos, los de Morena, prometieron una transformación que no llegó, el gobierno me dejó la ciudad destrozada, hecha pedazos”, expresó al recordar que ganó la elección del 2021 por la mala gestión de Claudia Rivera Vivanco.

Sin embargo, Armenta Mier aprovechó la detención de Tania N, abanderada suplente a diputada local plurinominal con el tricolor que este domingo fue vinculada a proceso por seis delitos para defenderse ¿con qué cinismo hablas de la seguridad cuando entregaste Puebla al crimen organizado?, tu candidata está vinculada con posesión de armas.

A lo que el panista le reviró diciendo que Armenta Mier representa el segundo piso de Mario Marín e incluso lo llamó el “candidato Armentira”, asimismo, lo acusó de tener nexos con “El Grillo”, un narcomenudista del mercado Morelos y que, dijo, le pagaba a su abogado como asesor desde el Senado.

Cuestionan vínculos con Marín

Además, le cuestionó al ahora candidato a la coalición “Sigamos Haciendo Historia”: ¿qué explicación les vas a dar (a los poblanos) del marinismo en Morena? Y lo señaló de desplazar a los fundadores morenistas.

“Yo represento el proyecto de los derechos sociales, y por el otro lado está el que te quitó el agua”, contestó el senador con licencia y tachó a su adversario como “el candidato del PRI” y que fue como lo llamó a lo largo del debate. Lo acusó que como alcalde crecieron los niveles de inseguridad en la ciudad

Fernando Morales Martínez, candidato de Movimiento Ciudadano (MC), intentó sumarse a estos señalamientos y les dijo que los respeta como personas, pero le reviró a Rivera porque ya tuvo dos periodos como alcalde y los índices no mejoraron y no debe echar culpas porque la seguridad es responsabilidad de todos. “No tienes la capacidad para gobernar”, le dijo.

Le refutó que hablara de cero impunidad cuando tuvo colaboradores cercanos como su exdirector de comunicación social, Fernando Cortés Betanzos, acusado de acoso sexual y no hizo algo al respecto.

“Está claro quién viene de palero”, lanzó Rivera Pérez cuando se le dio la oportunidad para contestar en réplica.

En el tema económico, el panista le dijo al morenista fue él el que afilió a Tania N, cuando se tenía un viejo PRI, e incluso se atrevió a mostrar una imagen del actual gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina. Criticó la pérdida de más de mil 300 millones de pesos en la administración Miguel Barbosa, 722 millones por un adeudo y 600 por el banco Accendo.

Eduardo Rivera, parte de la mafia del poder: Armenta

En respuesta Armenta Mier se defendió de los señalamientos sobre su pasado marinista con una imagen en la que aparece el panista junto a Mario Marín, y le expresó: “No te enojes, es un debate, el candidato que repudiaba el PRI hoy es el candidato de la mafia del poder. Candidato del PRI, tienes atravesado a Mario Marín, ya eres priista”.

De igual forma, en más de una ocasión, lo acusó de gastarse 7 mil millones de pesos para promocionar su imagen cuando fue alcalde y, al estilo de fútbol, le sacó una tarjeta roja por los 50 millones que se gastó para organizar el torneo de fútbol 7 en el Centro Expositor: “Los poblanos te van a expulsar”.

Cuando el exalcalde tuvo oportunidad se mantuvo en su retórica de vincularlo con el marinismo y lo señaló de gastarse 20 millones de pesos cuando fue presidente del Senado, además de que su asesor compró un vehículo de más de 3 millones de pesos y no se sabe de dónde salió el dinero.

“Sigue el marinismo, eres el hijo de Marín, representas y reencarnas toda su política”, volvió a lanzar en su intervención y vinculó al gobernador actual por la actualización de las tarifas del agua, ya que era diputado, así como les refutó que pregonan la revocación de la concesión, pero aunque tienen el gobierno y el Congreso, no lo han hecho.

En su oportuna, Armenta Mier le respondió: “La privatización del agua te duele y estás desesperado, no conoces Puebla, cuando quieras te puedo llevar a dar una vuelta, pero no te enojes con el gobernador que te ha apoyado y de lo que tú le agradecías”,

El emecista Fernando Morales Martínez quiso integrarse a esta discusión, por lo que los llamó cínicos, ya que han tenido sus gobiernos y no han dado resultados.

“Me llamaste esquirol, pero tú mientes con todos tus dientes, no he sido señalado como tú y quien le tuvo que rogar a Moreno Valle para que le quitarán su inhabilitación. Eduardo hizo mil calles, pero dejó 10 mil baches”, lanzó.

Amparó me quitó inhabilitación: Rivera

A esto, Rivera Pérez le contestó: “Decirle al candidato Morales, no me regalaron nada, no negocié nada, no te equivoques, le gané ante la justicia federal y fue la que me amparó, me dio mi libertad, y tengo la conciencia u honestidad aquí adentro de mi corazón”.

El morenista aprovechó para decirle al emecista si apoyaría algunas de sus propuestas, a lo que éste le respondió que sí es incluso, al afirmar que será ganador, le dijo que lo podría tomar en cuenta para su gobierno, mientras que a Rivera Pérez no lo consideraría como funcionario.

A esto, el panista dijo que ya solo faltaba que Morales Martínez le diera un ramo de flores a Armenta Mier y éste le regresar en agradecimiento una de rosas igual.

Ya en el último bloque de sociedad, los ataques versaron sobre lo mismo, pues el panista dijo que el morenista se ha negado a presentar su declaración patrimonial, éste último le insistió en que explicara cómo se gastó 7 mil millones de pesos en promoción.

Mientras que el emecista le reprochó a Armenta Mier sobre sus reconocimientos que entregó cuando fue presidente del Senado y, en tono de broma, le preguntó que a él cuando le daría uno a la jirafa Benito o a él, y aprovechó para cuestionar sobre la cantidad de dinero que ha gastado para estos.

Eukid fue del morenovallismo: Morales

También, hizo uso de su tiempo para echarle el cara al panista que Eukid Castañón Herrera fue miembro de su partido, tuvieron vínculos políticos y es acusado por delitos en el motenovallista y le pidió que le diga a Marko Cortés Mendoza, líder del albiazul, que es un hipócrita porque fue su vicecoordinador en la Cámara de Diputados.

Al final, Rivera Pérez dijo que el morenista, al que de candidato Armentira no bajó, que representa el viejo PRI, de propuestas absurdas, de chapulineo y echado a perder, recordándole que varios ahora están en su proyecto.

Mientras que Armenta Mier insistió en decirle al exalcalde de la capital que “le da vergüenza decir que es del PRI”.