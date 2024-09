Jorge Estefan Chidiac, actual titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), no ha definido su futuro político, pues a menos de tres meses de terminar la administración, no tiene alguna invitación para participar en el siguiente gobierno o en el ayuntamiento de Puebla.

En entrevista, luego de acudir a la ceremonia del 203 aniversario por la Consumación de la Independencia de México, el funcionario estatal afirmó que tiene no contemplado por el momento buscar algún cargo político, ya que también renunció desde el año pasado al PRI, por lo que se podría enfocar a sus empresas.

Y es que, comentó, mantiene buena relación con el gobernador electo, Alejandro Armenta Mier, y el próximo presidente municipal de la capital, José “Pepe” Chedraui Budib, a quienes les desea que les vaya bien y den resultados para los ciudadanos.

“La verdad es que no he sido invitado (a ser parte de la administración), habrá que ver en un futuro que es lo que me gustaría hacer más, si dedicarme a mis empresas o a los nietos”, expresó al ser cuestionado por los medios de comunicación.

#ÁnguloInforma ll El titularidad de la @SEPGobPue, @EstefanChidiac, informó que no habrá megapuente en #Puebla con motivo del cambio de gobierno federal, pues el lunes es día hábil y todas los estudiantes tendrán que asistir a clases a sus escuelas.



Vía @Edd_Eddiiy pic.twitter.com/mt3WYcj95O — Ángulo7 Noticias (@angulosiete) September 27, 2024

Reconoció que es “muy amigo” de Chedraui Budib y le desea lo mejor para el gobierno de la capital que encabezará a partir del 15 de octubre, al recalcar que debe hacer un gabinete municipal y si él pueda ayudar con alguna asesoría u otra acción, ya sea de manera extraoficial o como amigo, lo hará.

“No tengo intenciones de buscar un empleo ni el gobierno estatal ni en el federal, la verdad es que veré con mi familia qué es lo que haremos”, remarcó.

Estefan Chidiac, renuncia al PRI y a bancada en Congreso en 2023

Cabe mencionar que Estefan Chidiac fue diputado en el Congreso de Puebla en la legislatura que concluyó el pasado 14 de septiembre, a la que llegó como plurinominal con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), siendo el coordinador de la bancada por cerca de 2 años.

Sin embargo, por no compartir la forma en que se conducía el tricolor con Néstor Camarillo Medina y Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, dirigentes estatal y nacional, de manera respectiva, renunció al partido junto con otros legisladores y se separaron de la bancada.

Tras esto, pidió licencia en el Congreso local al ser nombrado titular de la SEP a partir de marzo de ese año, tras la renuncia de Isabel Merlo Talavera, que dejó el cargo para irse a campaña como suplente de la actual senadora petista, Lizeth Sánchez García.