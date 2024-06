El gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina llamó a los actores políticos a respetar los resultados de la elección y no incendiar a la población para quemar urnas y boletas. También, señaló que los partidos tendrán que hacerse responsables de los perfiles que postularon.

Lo anterior, luego de que se han generado una serie de inconformidades en diversos municipios de candidatos e incluso protestas de sus seguidores. Lo cual lamentó porque solo “están echando a pelear” a la población en lugar de que se mantenga la unidad y se dé vuelta a la página.

Comentó que este miércoles se llevan a cabo los recuentos distritales e hizo énfasis en que se celebró una jornada tranquila. Por lo que ahora está en manos de las autoridades electorales como el IEE e INE calificarla y dar por concluida la misma.

No fue todo lo que mundo vaticinaba o decían aves de mal agüero que iba a ver violencia. Gracias a dios no hubo. Hoy debemos hacer llamados a los municipios y partidos que son los responsables de haber propuestos actores y saben quiénes fueron, saben las reglas de juego y permitan que la democracia fluya. Expresó Céspedes Peregrina.

Dijo que los funcionarios están haciendo su trabajo y, más allá de la autoridad que se puede tener o no, la autoridad electoral, determina que atrae o no en el recuento de votos, por lo que “no se debe caer en la tentación de quemar urnas o boletas, eso ya no sirve de nada”.

No solo hay que respetar resultados de elecciones, hay que tener prudencia: Céspedes

Sin mencionar nombres, comentó que hay candidatos que están en tercer o cuarto lugar sin posibilidad de ganar y se pone a hacer manifestaciones. Como en Atlixco donde retuvieron a un trabajador del IEE y eso puede ser un delito, por lo que tiene que haber prudencia.

Aseveró que la elección ya se acabó, pero el proceso sigue y quienes hayan caído en alguna irregularidad pueden tener responsabilidades. Esto, al resaltar que Puebla fue el estado que más posiciones logró en la elección a nivel nacional.

Añadió que de nada sirve violentar las boletas o urnas, pues las actas ya se encuentran en poder de los órganos electorales, así como de los partidos, quienes ya saben cómo es la claridad de los números con los que cuentan.

Tiene que prevalecer la democracia

Céspedes Peregrina sostuvo que la democracia es la que tiene que prevalecer y no se debe echar a “pelear al pueblo”. Ni que tampoco quieran culpar al gobierno, pues la responsabilidad debe de ser los actores políticos que compitieron en la elección del domingo.

Invito a los partidos a que hagan un llamado puntual a sus candidatos a que permitan que las reglas, la ley y las instituciones sean los que determinen los resultados oficiales, pues los municipios, el gobierno estatal y la Federación no tienen algún injerencia para poderlo hacer. Enfatizó Céspedes Peregrina

Mencionó que en aquellos municipios donde se tengan resultados muy cerrados, será el IEE y el INE el que determine si se hace un recuento de votos o no, lo cual no es un tema de petición, sino de lo que marca la ley ante la indefinición del ganador.

Por ello, Céspedes Peregrina reiteró que se tiene que dejar que fluya la democracia y que se respete el resultado de la elección que es la decisión del pueblo. Pues no se puede caer en susceptibilidades. Ya que a nadie le gusta perder. Recalcó que siempre que se participa se gana y se pierde, sin importar el partido o candidato que sea.

Sobre los conflictos que se registraron en municipios como Coyomeapan y Eloxochitlán en donde los pobladores acusaron que hubo agresiones, el mandatario mencionó que es un tema que atiende la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía General del Estado es la que los investiga.