El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), señaló tendrá una reunión con los padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Siendo este, el primer encuentro que el mandatario tiene con ellos, tras 9 meses. Con ello, espera dar resultados previo a su salida.

La noticia la dio el mismo mandatario durante “La Mañanera” de este 3 de junio. Esto, luego de que se le preguntara si Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa, retomaría el caso una vez tome el cargo.

Sin embargo, aseguró que no se tendría que esperar tanto. Pues AMLO indicó que él mismo programó una reunión con los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en Palacio Nacional, para este mismo día.

A 9 meses de la última reunión entre AMLO y padres de 43 de Ayotzinapa

Cabe señalar que, desde el 20 septiembre de 2023, AMLO y los padres de los 43 Ayotzinapa no tenían una reunión juntos. Motivo por el que los familiares de los normalistas, desde el pasado mes de abril, venían insistiendo al mandatario a que los recibiera de nueva cuenta.

No obstante, el presidente aseguró que este encuentro no se sostuvo antes porque deseaba que se realizará una vez que pasaran las elecciones. Esto, según sus palabras, para que no pudiera malinterpretarse esta cuestión con las campañas,

Sobre el caso de Ayotzinapa, hoy voy a recibir a los padres. Estaba esperando que pasaran las elecciones. Porque ya ven cómo se mezclan las cosas. Y es un asunto, pues, muy serio que debe de verse con mucha responsabilidad. Comentó AMLO.

AMLO quiere dar resultados antes de irse

Finalmente, AMLO señaló que, en lo que resta de su mandato, espera seguir avanzando en el caso. De tal modo que pueda entregarles resultados a los padres de los normalistas antes del cambio de administración.