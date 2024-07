El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador está desmontando el modelo neoliberal que hubo por varios sexenios, pero no será de la noche a la mañana y debe hacerse la transición a otro en el que la participación ciudadana y el movimiento social sea la base.

Lo anterior, lo señaló en Ángulo 7 Radio, durante la mesa “Movimientos sociales en el segundo piso de la transformación. Perspectivas y Retos, Gerónimo Sánchez Sáenz, luchador social de Querétaro, en la que igual participaron la diputada local electa, Esther Martínez Romano y Renato Romero Camacho, activista social en el municipio de Ocotepec”.

Dijo que el modelo neoliberal de más de 30 años estuvo “saqueando” los recursos naturales y siempre fue contra la propia identidad de los mexicanos, por lo que el proyecto progresista que ha impulsado el mandatario federal desde el 2018 no ha podido desmontarlo en su totalidad.

Refirió que la defensa de los recursos y los derechos es una lucha que la cuarta transformación debe impulsar más, por ello fue que insistieron en el plan C en las pasadas elecciones, el cual ya debe concretar en la próxima legislatura, pero no solo se trata de terminar con esa etapa, sino de proponer un nuevo modelo en el que haya una participación más activa de la gente y no solo de la clase política.

“Hay un proceso de desmonte del modelo neoliberal, el gobierno ha hecho una parte, pero falta que las organizaciones sociales vayamos construyendo la otra parte, porque para los problemas más sentidos de la gente siempre debe ser tomada en cuenta y el reto es construirlo desde la organización comunitaria”, expresó.

Consideró que a la cuarta transformación le falta mayor relación con los movimientos sociales, que se necesitará para para poder terminar totalmente con el modelo neoliberal y ello ha generado que varias acciones se hicieran de manera aislada y cada quien por su lado.

Aseveró que el siguiente sexenio tiene “una gran responsabilidad política”, pues el pueblo organizado es el único motor para llevar a cabo el segundo piso de la 4T, pero a su vez el reto es acortar el poder político y que no se desdeñen a los movimientos sociales, ya que así se podrán defender “de la derecha” cuando quiera regresar.

Sánchez Sáenz comentó que es necesario entender que, si los procesos de transformación no pasan por el pueblo o la ciudadanía, no durarán mucho.

“El pueblo organizado, basado en los grandes movimientos sociales fueron los que aportaron a que llegara al poder la 4T y no se debe permitir que la clase política se represente a sí misma”.

Neoliberalismo, culpable de saqueo: Romero

En tanto, el activista social Renato Romero Camacho sostuvo que el modelo neoliberal que tardó más de 36 años en el país es el culpable del “saqueo” de los recursos y de que se privilegiaran a las empresas y el capital económico por encima de los pueblos y los campesinos.

Detalló que la lucha que han mantenido, en su caso en la región de la cuenca Libres-Oriental, que contempla la zona de Tepeyahualco en el estado y también a Perote, en Veracruz, no es reciente, sino que lleva varios años para evitar que particulares acaparen sus recursos y se vean afectados.

Sin embargo, consideró que esto no se puede hacer solo, sino que los gobiernos también se tienen que involucrar, pues no solo se trata de que se cancelen concesiones o no se den permisos, después de “todo el daño que se ha hecho”, ya que puso de ejemplo que la Ley Nacional de Aguas, a pesar de ser una exigencia, nuca avanzó en el Congreso de la Unión.

Asimismo, llamó a Morena y el gobierno federal que se defienda a los campesinos ante las empresas que buscan saquear los recursos, ya que tan solo a Granjas Carroll, ubicada en Oriental, en los últimos años le han autorizado por parte de la Conagua la operación de cuatro pozos de agua.

Por ello, urgió a que no se tarden otros 30 años para desmontar el modelo neoliberal y que se regule a las empresas, pues el gobierno es el que tiene las herramientas para hacerlo, ya que, así como les dan los permisos para operar, también se los puede cancelar ante irregularidades que cometan.

Se ha avanzado, pero aún falta: diputada

Por su parte, la diputada electa, Esther Martínez Romero, señaló que la participación de las organizaciones sociales es importante, que hacen un trabajo paralelo al gobierno, pues engloban las necesidades de la gente, ya que esa fue la base de donde salió Morena antes de ser gobierno.

Sin embargo, reconoció que después del 2018, luego de que se ganaron las elecciones, no fueron tomadas en cuenta y se tienen que hacer una autocrítica de ello para corregirlo, pero hizo énfasis el presidente Andrés Manuel López Obrador ha mantenido una política popular por su cercanía con el pueblo.

Sostuvo que la gente ha hecho conciencia de lo que representa Morena y el gobierno actual, pero aún se tienen pendientes respecto a la cercanía con los movimientos sociales y por eso es que como representantes populares tienen que hacer un trabajo territorial para estar en contacto con la ciudadanía.

Aunque sostuvo que se ha avanzado en el cambio de modelo de hacer política, “hace falta mucho, pues la sociedad igual tiene que participar para que cualquier acción de gobierno que se ejecute sea en beneficio de ella”.

“En 6 años el gobierno y el presidente López Obrador no van a hacer todos los cambios de lo que se hizo en el modelo neoliberal, todo lleva un proceso, el segundo piso de la cuarta transformación no solo incluye a los que votaron, sino a los que no y que todos los sectores participen”, remarcó.