El secretario general del PAN, Marcos Castro Martínez, señaló que la alianza con el PRI y el PRD fue estratégica, pues así se trabajó y lo asumieron con responsabilidad, por lo que rechazó que hayan tenido malos resultados y la continuidad dependerá de las dirigencias.

En entrevista este domingo, dijo que en el albiazul reconocen el esfuerzo “muy fuerte” que hicieron los priistas en el pasado proceso electoral, aunque evitó responder a las críticas que hizo el líder del tricolor, Néstor Camarillo Medina, el martes pasado de que fue un error ir juntos.

Aunque no obtuvieron diputaciones locales, ni federales y no lograron ganar la gubernatura, además de que perdieron algunas alcaldías importantes como la de Puebla y San Pedro Cholula, rechazó que hayan tenidos malos resultados, pues consiguieron más de un millón de votos.

“Seguimos dialogando con las dirigencias, por todo lo que puede venir, sobre todo por la propia revisión que se hace, porque el órgano electoral no ha dado las cifras, no sé si están pensando en trabajar algo por algún partido, pero no tenemos los números y por eso seguimos platicando, lo más importante es defender el voto de los ciudadanos”, expresó.