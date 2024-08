Al señalar que serán las instituciones las que resuelvan la supuesta transferencia de votos de Morena a Fuerza Por México, el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina señaló que la oposición “está haciendo una caja china”, pero se debe respetar a la voluntad del pueblo.

En entrevista, luego de poner en marcha los trabajos del Viaducto Elevado Vía Atlixcáyotl-Osa Mayor y del Paso Inferior Vehicular Cúmulo de Virgo–Vía Atlixcáyotl, el mandatario poblano señaló que es un tema que se tiene que dar con transparencia, tras las críticas que se han generado en las últimas horas.

El titular del Poder Ejecutivo manifestó que son estrategias que se hacen todo el tiempo en política, de lo que no se espanta, sin embargo, pero hizo votos para que no vulneren la gobernabilidad, la paz social y que se respeten a las instituciones, porque eso es fundamental.

“Yo creo que es un tema que tiene que darse con mayor transparencia, y dos, a mi me queda claro que muchos están haciendo cajas chinas, hay otras cosas que se están peleando, yo creo que tienen que respetar la voluntad del pueblo, y en ese aspecto ya tuvieron sus propios tiempos, momentos y sus circunstancias”, expresó.

Señaló que “ es extraño” que cuando andan peleando algunos temas internos, se dan otros tipos de cosas, que son usadas como estrategias, pues “, en muchos casos” se dicen que son perseguidos políticos.

Asimismo, hizo énfasis en que el PAN está en su derecho de acudir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf), ya que son las instancias las que se encargan de resolver los asuntos de este tipo, ya que es la vía que se encarga de eso, para que no se generen círculos mediáticos.

“Yo creo que hay que hacerlo con base en razones fundadas, nosotros somos ajenos a esa tema, pero me ocupa porque veo que muchos compañeros hablan del ejercicio del poder, por eso es que respondo, que no se equivoquen, no somos iguales”, remarcó.