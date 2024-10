Un grupo de trabajadores del Issste en Puebla se manifestó afuera de la Torre del Hospital de Especialidades 5 de Mayo, ubicada en San Baltazar Campeche, debido a que pide una revisión salarial y el aumento de vales de despensa, por lo que cerró ambos sentidos del bulevar 2 de Octubre.

La mañana de este lunes 7 de octubre, alrededor de 30 médicos y personal del Sindicato Único de Trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) en Puebla protestó de manera pacífica con lonas y cartulinas.

“Exigimos que los vales que prometieron el año pasado, este año sí lleguen a nuestras familias, además exigimos un incremento en la caja de ahorro, queremos que se respete nuestro contrato colectivo de trabajo”, dijo en altavoz uno de los médicos manifestantes.

En colectivo, los inconformes corearon las consignas “Revisión salarial justa”,”Aumento de vales de despensa”, ”Respeto al contrato colectivo de trabajo”, ”Exigimos mesa de diálogo con el gobernador”, “Uniformes de calidad como lo marca el contrato”.

En este tenor, el personal médico pidió mejores condiciones laborales, ya que aseguran que trabajan con material en mal estado.

Personal del Issste Puebla protesta por basificación

En mayo pasado, un grupo de trabajadores eventuales del Issste en Puebla protestó de manera pacífica por un salario digno y para formar parte del programa de basificación que impulso el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“En la pandemia los trabajadores suplentes en su mayoría fuimos los encargados de llevar la primera línea de atención ante la emergencia sanitaria por Covid-19, pasamos por adversidades duras, hoy 4 años después seguimos sin un trabajo digno, no contamos con prestaciones básicas de ley, no tenemos seguridad social, no tenemos un sueldo digno, no tenemos vacaciones, no tenemos aguinaldo, trabajando jornadas de hasta 13 horas seguidas y al menos la mitad de esas horas son sin goce de sueldo.”, señalaron.