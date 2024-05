Un grupo de trabajadores eventuales del Issste en Puebla protestaron de manera pacífica por un salario digno y para formar parte del programa de basificación que impulso el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Este lunes 20 de mayo, decenas de médicos que laboran sin contrato definitivo ni prestaciones desde la pandemia de Covid-19 se manifestaron afuera del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (Issste), ubicado en la colonia de San Manuel.

Bajo las consignas “No más nepotismo y corrupción”, debido a que los inconformes señalaron en un comunicado que el personal eventual del instituto de seguridad y servicios sociales de los trabajadores del Issste trabaja bajo protesta hasta que se garantice salario digno, prestaciones de ley y la basificación de todo su personal eventual.

Ante la situación, pidieron la intervención del presidente López Obrador para que evalué como fue el proceso de basificación de Issste en Puebla, luego de que se otorgaron las plazas y a ellos no les tocaron.

En la pandemia los trabajadores suplentes en su mayoría fuimos los encargados de llevar la primera línea de atención ante la emergencia sanitaria por COVID 19, pasamos por adversidades duras, hoy 4 años después seguimos sin un trabajo digno, no contamos con prestaciones básicas de ley, no tenemos seguridad social, no tenemos un sueldo digno, no tenemos vacaciones, no tenemos aguinaldo, trabajando jornadas de hasta 13 horas seguidas y al menos la mitad de esas horas son sin goce de sueldo.

Es momento de poner un alto y seamos reconocidos y valorados. 20 de mayo 2024 protesta pacífica nacional. señalaron.