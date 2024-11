El secretario de Gobernación (Segob), Javier Aquino Limón, confirmó que no hay condiciones para aumentar el pasaje en Puebla, pero seguirá el diálogo con los transportistas que han puesto sobre la mesa eliminar los descuentos de estudiantes, adultos mayores y discapacitados.

En entrevista, luego del tercer día de informes de dependencias estatales, señaló que no pudo estar en la reunión del martes por cuestiones de agenda y rechazó que no haya voluntad del gobierno para revisar este tema, pues siempre hay apertura para recibir a los concesionarios.

Lo anterior, también ante el amago de un posible paro de los transportistas por esta negativa de abordar el tema, a lo que el titular de la Segob enfatizó que el alza generalizada no es factible.

Esto, debido a que se requiere un estudio más a fondo y el que modifique las tarifas sin autorización deberá asumir responsabilidad.

Y es que los concesionarios igual acusaron que nunca se les presentó el estudio que habían anunciado como base para analizar esta situación, por lo que determinarán que acción es podrían tomar en los siguientes días, toda vez que ya se acerca un nuevo gobierno.

“Siempre hemos tenido apertura al diálogo, lo que se informó es que las condiciones en este momento no dan para considerar el alza que solicitan (19 pesos), pero no es un ultimátum, además de que no todos los transportistas que manejaron esa versión están en esa sintonía”, Javier Aquino Limón

Aseveró que hay diferentes grupos de concesionarios que se quedaron a continuar la mesa de diálogo en Casa Aguayo, mientras que hay otros más que están dispuestos a que se mantenga la comunicación con el gobierno estatal.

El encargado de la gobernabilidad en el estado sostuvo que entienden la postura de los transportistas que vienen manifestando desde hace tiempo; sin embargo, la sociedad también requiere una contrapropuesta donde haya una mejor calidad del servicio a los usuarios, que son los que pagan por el mismo.

Incluso, hizo énfasis en que el aumento no se puede dar de manera superficial, cuando de fondo hace falta un análisis técnico y comparativo con otras entidades con situaciones similares a Puebla, ya que saben que el transporte es una necesidad de movilidad, pero tiene que haber alternativas.

Por pasaje, transportistas piden quitar descuentos: Segob

Aquino Limón explicó que los propios concesionarios han puesto sobre la mesa que se quiten los descuentos al pasaje de los estudiantes, ya que eso les afecta, además de que, aunque se aumentó en 2019 de 6 a 8.5 pesos, no funcionó por el tema de la pandemia y otros factores.

Por ello, agregó que se ha planteado poder otorgar algún beneficio mientras se sigue analizando dicho tema. “El tema del alza a la tarifa del transporte no es un tema menor, requiere una valoración muy amplia y un análisis desde diferentes aristas”, declaró.

Dejó en claro que ni estudiantes ni personas con discapacidad “tiene que pagar los platos rotos” por la exigencia que tienen los concesionarios, pues tienen que ser “muy responsables” en las decisiones que se tomen.

Precisó que reconocen que varias rutas se vieron afectadas con la puesta en marcha de las tres líneas de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA) y posteriormente con la crisis económica provocada por la pandemia de Covid-19, siendo un argumento ara el incremento.

Asimismo, sostuvo que no se hace distinción en este tema, pero cuando se toca de manera particular en las unidades, hay algunas que estén en mejores condiciones que otras, por ello es que igual se debe tonar en cuenta esto y no solo “lanzar el balón” a alguien más.

Finalmente, dejó en claro que a 16 días para que concluya el gobierno de Sergio Salomón Céspedes Peregrina, se les ha dicho a los concesionarios que será necesario que la próxima administración que encabezará Alejandro Armenta Mier, tome cartas en el asunto, sin que esto signifique que ya no hay voluntad para atenderlos.