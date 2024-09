La Semarnat trabaja en un plan de ordenamiento de la cuenca del río Atoyac para regular las actividades que se realizan en los municipios por donde cruza; señaló que de los 217 municipios del estado solo uno lo tiene y lo está actualizando y otros siete lo están elaborando.

Lo anterior, lo dio a conocer durante la conferencia “El ordenamiento ecológico como instrumento para la defensa del territorio”, en el marco del tercer congreso de la Gestión Integral del Agua, el delegado de la dependencia federal en Puebla, Fernando Silva Triste.

Por una parte, comentó que en el caso del plan de ordenamiento territorial para el Atoyac es “inducir” las actividades productivas, aunque no se pueden decir cuáles sí son viables y cuáles no, ya que está en construcción y se prevé que se concluya entre uno o dos meses

Con esto no se trata de prohibir, porque mucha gente vive de sus actividades productivas, sino que se le baje su intensidad, por ejemplo, si es agricultura, sí puede haber, pero hasta cierto límite de determinados productos no, es decir, esto sí, esto no. Fernando Silva Triste.

Precisó que el ordenamiento tiene fichas técnicas por Unidad de Gestión Ambiental (UGAM), por lo que todo el territorio de la cuenca se va a dividir en estas y cada una de ellas dirá si es de conservación, de bosque y si se puede hacer aprovechamiento forestal por las características que tiene.

Agregó que igual tiene fin determinar si son de aprovechamiento sustentable o no, pero todo eso dependerá de los trabajos técnicos y talleres que se están haciendo en torno a este proyecto.

Solo 8 de 217 trabajan en plan de ordenamiento

Mientras que, en el caso de los municipios, comentó que de los 217 del estado, solo se está trabajando en la actualización del Plan de Ordenamiento Ecológico del de Cuetzalan que ya lo tenía, mientras que están en proceso como nuevos documentos en Ixtacamaxtitlán, Tlatlauquitepec, Zautla, Yaonáhuac, Zihuateutla, Zoquiapan y San Felipe Tepatlán.

Aseveró que con esto se pondrá, por ejemplo, dijo, en Ixtacamaxtitlán una de las actividades que existe es la minería, sin embargo, explicó que con el plan de ordenamiento ecológico se determina que ambientalmente ya no es viable que siga, se restringe y así con todas las que se tienen en otras zonas.

Sin embargo, el delegado de la Semarnat mencionó que los otros 209 municipios no lo tienen, entre los que destacan Puebla capital y las demarcaciones de la zona conurbada como San Andrés y San Pedro Cholula, pero igual otras importantes del interior del estado como Tehuacán, Teziutlán, Chignahuapan, Zacatlán, Xicotepec y San Martín Texmelucan.

Silva Triste hizo énfasis en que, si bien está establecido en la Ley General de Equilibrio Ecológico que los municipios cuenten con este documento, no marca una fecha, ni tampoco interpone sanciones, por lo que es más un tema de voluntad política de los ayuntamientos.

“No tienen los ordenamientos en ninguno de los demás municipios, el único que se tiene y que se está actualizando es el de Cuetzalan y los otros siete están en construcción, mientras que el resto no, puede ser por desconocimiento, falta de interés o alguna otra causa”, expresó.

Ante esto, dijo que las consecuencias de no tener esta normativa es que no se tenga un correcto cuidado del medio ambiente, a los bienes comunes naturales, y que la actividad económica se haga sin tomar en cuenta su viabilidad ambiental y si afectan o no y que las políticas que hagan sean a su consideración de los propios gobiernos.

Aunque esta en ley, no los obligan

Puntualizó que los ocho ordenamientos con que se están trabajando se prevé que estén listos en los siguientes meses, de ser posible antes de concluir el año, toda vez que se encuentran en la etapa del proceso técnico y después de eso será la publicación.

Refirió que esto lo hacen entre los municipios, el estado y la Federación a través de la Semarnat, pero debido a que no hay una legislación que obligue a los ayuntamientos a tenerlo, no pueden ser sancionados, pues ya depende de la voluntad e interés de los municipios.

Asimismo, precisó que se tienen tres fuentes de financiamiento, que son los recursos propios de los municipios, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y el Conahcyt.