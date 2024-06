Durante la presentación esta tarde de la Orquesta Filarmónica de Puebla, denunciaron a su director, Héctor Antonio Centeno López por un presunto caso de violación en contra de su expareja. Con pancartas, un grupo de mujeres también señaló abusos por parte del implicado.

En los carteles que presentaron las denunciantes señalaron “Héctor Antonio Director General Violador” y “mi NO, NO te importó”. También expusieron “Ni una, ni dos, Héctor Antonio C nos abusó”, y exigieron que no existan abusadores en la orquesta.

De acuerdo con los reportes, Centeno López fue denunciado ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, por el delito de violación en contra de su exnovia. Ella habría solicitado realizar la protesta silenciosa en este evento para visibilizar las denuncias por violencia sexual que tiene el director de la filarmónica.

La presentación de la orquesta fue a las 12:00 horas en el Museo Internacional del Barroco, donde Centeno López participó como violinista. Al finalizar la presentación como parte de la “Fiesta de la Música en Francia”, el grupo de mujeres protestó en su contra.

El director de la Orquesta Filarmónica de #Puebla, Antonio Centeno, fue acusado de abuso sexual. Durante el concierto del domingo en el @museobarroco, los posibles afectados exhibieron lonas con sus denuncias al final del evento. pic.twitter.com/7ycSGZ8oHr — Ángulo7 Noticias (@angulosiete) June 24, 2024

¿Quién es Héctor Antonio Centeno López, director de la filarmónica de Puebla?

Héctor Antonio Centeno López es director de la Orquesta Filarmónica de Puebla (Orfip), donde también ejecuta el violín. Estudió música en el Conservatorio de Puebla y en el Instituto Superior de Música Esperanza Azteca (Ismea) donde también es parte del cuarteto de cuerdas.