A unas horas que se discuta la despenalización del aborto en Puebla, en el pleno del Congreso del Estado, manifestantes provida y activistas protestan afuera de la sede legislativa, lo que provocó el primer confrontamiento, pero la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) se vota hoy.

Desde las 6 de la mañana, el Frente Nacional por la Familia se manifestó a las afueras del Congreso del Estado donde este lunes 15 de julio se discutirá la despenalización del aborto en Puebla. En el lugar también se encuentran los colectivos feministas.

Con motivo de la discusión, los grupos de activistas y especialistas pidieron que se respete el estado laico ante la postura del PAN y la arquidiócesis de la entidad, tras su oposición a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE).

📣 #AlMomento || Desde horas antes de que se discuta la despenalización del #aborto en el pleno del @CongresoPue, manifestantes a favor 💚 y en contra del aborto 🩵 protestan afuera de la sede legislativa.



📽️Vía @EsImagen pic.twitter.com/3uXRIVDxT6 — Ángulo7 Noticias (@angulosiete) July 15, 2024

En días previos al cierre de la LXI legislatura, han refrendado su respaldo en la despenalización del aborto en Puebla para reconocer y garantizar los derechos de las mujeres considerando su impacto en dicho proceso jurídico-legislativo.

El viernes 12 de julio, la Comisión de Procuración y Justicia aprobó con cinco votos la reforma al Código Penal para la despenalización el aborto en Puebla hasta las 12 semanas de gestación, por lo que este lunes 15 de julio se aprobaría en el pleno del Congreso del Estado.

Durante la aprobación se modificaron el artículo 340 para que se castigue de seis meses hasta un año a quien aborte después de las 12 semanas de gestación.

En las reformas, se considera el aborto forzado como la interrupción del embarazo, en cualquier momento de la gestación, sin el consentimiento de la mujer o persona gestante, hecho que se castigará con cuatro a ocho años de prisión; la pena será de ocho a 10 años de prisión si se aplica violencia física o moral.

Como parte del dictamen, se estableció que el aborto no será sancionable cuando sea causado solo por imprudencia de la mujer o persona gestante; cuando el embarazo sea el resultado de una violación o de una inseminación artificial no consentida; cuando de no provocarse el aborto, la mujer o persona gestante corra peligro de muerte.