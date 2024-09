La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) analizará la recomendación que emitió la Comisión de Derechos Humanos (CDH), por la agresión que recibió un reo en el penal de San Miguel en 2022 y la omisión del personal de vigilar la integridad del interno y avisar a sus familiares.

Lo anterior, lo señaló entrevista, luego de acudir a la graduación de las generaciones 42 y 43 de la Academia de Policía Municipal, en el zócalo de Puebla, el titular de la dependencia, Daniel Iván Cruz Luna, quien agregó que apenas fueron notificados por parte del organismo.

Refirió que necesitan ver qué es lo que contempla y en base a eso dar una respuesta, conforme al expediente que se integró y que motivó la emisión del documento.

“Cada una de las recomendaciones que emite la CDH son analizadas y revisadas, ahorita se acaba de notificar y ya después veremos en qué consiste para dar una respuesta, nosotros en su momento daremos la documentación necesaria conforme a lo que consideremos”, expresó.

De acuerdo con lo que contempla la ley, las dependencias o gobiernos que reciban la recomendación tienen un periodo de entre 15 y 30 días naturales para informar si la aceptan o no, aunque cabe mencionar que no son vinculantes, es decir, si no se cumplen no incurren en desacato, ni tampoco es un delito.

Es de resaltar que la recomendación, dada a conocer por la CDH el pasado martes 10 de septiembre, se debió a que consideró que se generaron violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica y al trato digno, debido a que un preso fue atacado por otra persona privada de su libertad.

El afectado recibió la agresión con un martillo, que le derivó en que sufriera una fractura, sin embargo, pasaron 6 horas para que pudiera recibir atención médica, siendo traslado al Hospital de Traumatología y Ortopedia “Rafael Moreno Valle” sin que fuera notificada su familia.

Omisión puso en riesgo integridad de reo: CDH en recomendación

Y es que, de acuerdo con lo que se narra en el documento, la esposa de la víctima acudió a verlo al penal de San Miguel y lo notó diferente, siendo en ese momento que se enteró de que había sido atacado, por lo que presentó su queja por la falta de información recibida.

La CDH manifestó que, además de la atención tardía que puso en riesgo la integridad del interno, la agresión pudo evitarse si la Dirección de Centros Penitenciarios de la SSP realizará las revisiones paulatinas de los penales para evitar que los reclusos tengan en sus celdas objetos prohibidos.

Por ello, el organismo autónomo en la recomendación pidió que se genere una compensación económica, así como se capacite al personal y se inicie un procedimiento a través de la Unidad de Asuntos Internos para determinar si hay alguna responsabilidad de los custodios y demás servidores públicos en los hechos.