“Nos equivocamos, pero ni modo, ya se chingaron”, fue lo que les pasó a Francisco y Dorotea “Dora”, que junto con tres personas más fueron detenidos en el Estado de México y encarcelados en Puebla “injustamente” el 13 de marzo del 2000; 24 años después buscan que su caso sea revisado.

Eran entre la 1 y 2 de la mañana cuando estaban durmiendo en su casa, en el municipio de Ecatepec, Estado de México, un grupo de elementos de la extinta Policía Judicial poblana ingresó “de manera violenta, sin orden de aprehensión y a punta de golpes los sacaron”.

Así lo narró, en entrevista con este medio, desde el penal de San Miguel, en el que lleva recluido más de dos décadas, Francisco Oliver Cruz, quien con voz entrecortada dijo que le “jodieron la vida”, pues se perdió la oportunidad de ver crecer a sus dos hijos y se enfermó de diabetes.

Comerciante en un puesto de ropa en un tianguis de dicho municipio mexiquense, recuerda que un par de hermanos (Valentín y Fermín) le fueron a comprar a su casa unos pantalones, pero poco después llegaron los judiciales con el operativo para detenerlos; él en ese entonces tenía 34 años de edad.

“Violaron la puerta, se metieron hasta donde estábamos en el cuarto, preguntaron por unas personas, sacaron a mi esposa, mi hermano, un vecino que llegó a ver qué estaba pasando, nos metieron a una camioneta, fueron por mi cuñada, nos anduvieron trayendo por varias calles, me pegaron, me decían que donde estaba el dinero del secuestro”, relató.

Sin saber qué les harían o a dónde serían llevados, acusó que fue víctima de tortura, así como de robo, pues los policías judiciales aprovecharon para llevarse varias bolsas de mercancía que tenían y el poco dinero que juntaron de la venta, “que no eran más de 5 mil pesos”.

Su hermano, su cuñada y un vecino que salió a ver qué ocurría fueron las otras tres personas detenidas, quienes después de tres días, fueron trasladados a Puebla. Días después de unos días, detuvieron a una mujer de nombre Rocío, “quién si estaría involucrada en el secuestro”.

Al llegar ante la autoridad ministerial les hicieron firmar una hoja que ya estaba escrita y no les permitieron leer, a él ni a ninguno de sus familiares, tras esto, los llevaron a Huejotzingo, donde los judiciales entraron en contradicciones en cómo los detuvieron.

“Fue toda una fabricación que inventaron para culparnos, quisieron intimidarnos para que dijéramos lo que firmamos. Pero, el juez les dijo que se retiraran y cuando se iban, un (agente ministerial) a mí me dijo: Francisco, ya no podemos hacer nada, sabemos que no eres tú, lo único que queda es buscar un buen abogado y decirle qué pasó, yo ya no le conteste”, remarcó.