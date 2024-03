Luego de que se ha detectado en Puebla la falta de reconocimiento de la sexualidad femenina, esto ha provocado que la entidad se ubique con una tendencia al alza en los casos del VPH, por lo que el Colectivo Colibrí promueve el fortalecimiento de la mujer.

Así lo señalo en entrevista para este medio, Cecilia Adriana Díaz Smith, antropóloga social y representante del colectivo poblano, quien expuso diversos motivos por los cuales es trascendente reflexionar sobre el significado que implica conmemorar el Día Internacional de la Mujer cada 8 de marzo.

Desde la trinchera de cada colectivo en Puebla, señaló que Colibrí promueve talleres para el fortalecimiento femenino, los cuales involucran temas como la menstruación, el cuidado de la mujer y la comprensión de las brechas generacionales que existen en la actualidad.

Así como reflexionar sobre las formas de convivencia que hoy en día se dan entre mujeres jóvenes y adultas, lo que implica un sesgo generacional en los cuidados femeninos y ha derivado un déficit de conocimiento del cuerpo femenino pese a la hipersexualizacion que prevalece en los medios de comunicación.

Una de las problemáticas en las que hizo hincapié Díaz Smith fue en la promiscuidad que se vive en Puebla, entendida como que un individuo mantiene relaciones sexuales con varias personas, lo que también ha detonado las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) como el Virus del Papiloma Humano (VPH).

“Puebla ocupa los primeros lugares en ITS como VPH, a temprana edad, pues no hay un conocimiento claro para tener la responsabilidad efectiva y cuidar de nuestros cuerpos, pues al no tener conocimiento, sigue creciendo la problemática que nos aqueja día con día”