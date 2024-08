Tras la excarcelación del exgobernador priista Mario Marín Torres, el mandatario Sergio Salomón Céspedes Peregrina declaró son respetuosos de las resoluciones judiciales, aunque hizo énfasis en que su administración no tiene preferencias y que la justicia debe seguir su curso.

En su habitual rueda de prensa, manifestó que el proceso judicial aún está en marcha y confía en que jueces y magistrados tomarán las decisiones pertinentes, tras las críticas que se han dado por este caso, sobre todo por la periodista Lydia Cacho Ribeiro, quien fue víctima de tortura.

Céspedes Peregrina dijo que los retrasos en los procesos judiciales son una situación que están generando problemas significativos, por lo que se requiere una reforma judicial para mejorar continuamente el sistema, más allá de las personas involucradas dentro de las instituciones.

“Es fundamental que la justicia haga su trabajo adecuadamente. De nuestra parte, somos respetuosos de los que determinen, no hemos otorgado ni daremos tratos preferenciales a nadie, en lo personal”, expresó.

#Ángulo7Informa ll Luego de la liberación del exgobernador Mario Marín, el mandatario @SergioSalomonC fijo que sin respetuosos del Poder Judicial, aunque la dilación de juicios complican las resoluciones. Dijo que en Puebla no hay casos preferenciales.



Vía @Edd_Eddiiy pic.twitter.com/7jsTKSo3U0 — Ángulo7 Noticias (@angulosiete) August 12, 2024

Precisó que el proceso en curso es complejo y sigue desarrollándose, por lo no se ha concluido y mientras eso no suceda, no habrá una respuesta clara a las partes que están involucradas.

Aseveró que la reforma al Poder Judicial tiene que ir buscando cómo se da una mejora continua, pues es parte de lo que se necesita, siendo un reto que se tiene para los juzgadores y los legisladores que la están impulsando.

Y es que Marín Torres, luego de estar en prisión por más de 3 años, acusado por el delito de tortura y protección a redes de trata infantil, se le otorgó el beneficio de prisión domiciliaria, con el cambio de medida cautelar, obteniendo su liberación de la cárcel del Altiplano, ubicada en el Estado de México.

Cambiaron medida cautelar a Mario Marín Torres

De igual forma, se le impuso una fianza de 100 mil pesos y tiene prohibido salir de la ciudad y del país, así como acercarse o comunicarse con los otros personajes indiciados por el mismo proceso, por lo que tendrá vigilancia en su domicilio particular de Puebla, con la colocación de un brazalete electrónico.

Lo anterior, luego de que la juez Segunda de Quintana Roo, Angélica del Carmen Ortuño Suárez, determinó el pasado sábado cambiar la medida cautelar al exgobernador priista la prisión preventiva oficiosa por arraigo domiciliario.