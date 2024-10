Los proyectos que anunció la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para Puebla, en su toma de protesta, detonarán el desarrollo del estado y es parte de la visión a futuro que tiene, aunque por tiempos, le corresponderán a la administración de Alejandro Armenta Mier, que los acompañará.

Así lo señaló, en entrevista luego de entregar del techado de la cancha de usos múltiples de la Secundaria Técnica número 75 en el Fovissste San Roque, el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, quien celebró que la mandataria federal haya contemplado a la entidad en los 100 compromisos que dio a conocer en el zócalo de la Ciudad de México.

Comentó que la presidenta “tiene la sensibilidad” de lo que se requiere para el estado, por lo que le está entrando a ello, ya que sabe que tiene que haber un apoyo federal para que se puedan concretar los proyectos.

Dijo, que tan solo en el tema de la autopista Puebla-Amozoc, en donde se ampliará el número de carriles, aseveró que no solo beneficia al 50 por ciento del estado, sino también al sur-sureste del país, ya que es una vía tanto de entrada como de salida. “Es una gran obra y un gran anuncio que se pueda hacer”.

Mientras que en el caso del tren de pasajeros México-Puebla-Veracruz, permite poner a la entidad en el proceso de la innovación y crecimiento dentro de la región, por lo que el estado no se podía quedar atrás en este tipo de proyectos.

Y, respecto al saneamiento del río Atoyac, uno de los tres afluentes más contaminados del país, el mandatario refirió que es un asunto que “se ha deseado toda la vida” y que será importante el trabajo que se tendrá entre los gobiernos de Puebla y Tlaxcala con la Federación para dicho fin.

Aseveró que en lo que resta de su administración se trabajará “en lo que les toque”, aunque la meta es apostarle a la seguridad, ya que por tiempos no podrán hacer mucho, y tendrá que ser el gobierno de Alejandro Armenta Mier, en donde se dé todo el acompañamiento a estas acciones.

“La visión es de hacer grandes obras, lo del río Atoyac es algo que no se ha podido solucionar y hemos visto con tristeza que no ha habido un proyecto serio, a nosotros no nos dio tiempo, pero que importante que se retome desde el inicio de un sexenio y se hará un gran trabajo de la mano de Alejandro Armenta y la gobernadora de Tlaxcala”, expresó.