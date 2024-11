Vecinos de unidades habitacionales como La Margarita y María Rivera Anaya señalaron que siguen chelerías operando sin las medidas y permisos correspondientes, pues algunos son dentro de cajones de estacionamiento y solo tienen una lona.

Explicaron que las inspecciones del ayuntamiento no llegan porque son espacios que están “escondidos”, ofreciendo desde las famosas micheladas, hasta otro tipo de bebidas como las rusas.

Everardo, vecino del Infonavit Manuel Rivera Anaya, que está a un costado de la colonia Joaquín Colombres, comentó que “es costumbre” ver a chavos de la escuela pasar con los famosos “azulitos”, aunque esto es más común por las tardes, ya que es cuando hay más movimiento.

Precisó que en las cercanías de la secundaria técnica 35, que está sobre el camino a La Resurrección, se puede ver como se improvisan este tipo de puestos, siendo el viernes o fin de semana más notoria la venta, sin que alguna autoridad haga algo al respecto.

“Hay varios puntos donde se ponen, obvio si no eres de aquí (Rivera Anaya) no los encuentras, pero existen y es un tema que tiene varios años, no es reciente”, expresó.

Te puede interesar: Chelerías en Puebla

Mientras que María, que constantemente camina por esta zona, comentó que el número puede variar, pues hay algunos que se ponen cerca del tianguis, mientras que otros en calles aledañas, sumado a que el alcohol se consume en la vía pública, lo cual no debe estar permitido por el ayuntamiento de Puebla.

Si bien es una zona que lleva años con esta situación, no es la única con esta problemática, pues en los últimos meses la colonia Universidades, cerca de CU, ha estado “en el ojo” con la proliferación de bares y cantinas improvisadas.

La Margarita, otro de los puntos

En tanto, Alejandro comentó que en la unidad habitacional de La Margarita se tienen al menos dos chelerias improvisadas, una en la entrada y otra más adentro, que están improvisadas dentro de los cajones de estacionamiento, que están divididos con maya.

“Ponen una lona arriba para taparse del sol, están dentro de las rejas que se tienen ahí, y pues la gente acude para irlas a comprar y se puede ver porque es un lugar que no tiene paredes”, expresó.

Dijo que es importante que se atienda el tema, sobre todo, porque “ha pasado que en ese tipo de lugares se dicen de palabras y terminan en golpes”. Desde su punto de vista dijo que para eso existen zonas específicas como la Avenida Juárez o Cholula.