El político priista y presunto feminicida de Cecilia Monzón Pérez, Javier López Zavala, abandonó el penal del Altiplano. Sin embargo, esto no significa que esté libre, sino que fue trasladado al penal de San Miguel, en Puebla, según confirmó la hermana de la víctima.

Lo anterior surge ante el rumor de que el priista habría salido de prisión preventiva. Helena Monzón, a través de sus redes sociales, emitió un video en el que aclara que esa información es falsa y que López Zavala fue trasladado a Puebla.

Señaló que el motivo del traslado es porque en esa entidad se está desarrollando el juicio en su contra por violencia familiar. Recordó que López Zavala intentó ampararse para que todas las audiencias se llevaran a cabo en Toluca, Estado de México.

“La realidad es que sigue bajo una medida cautelar vigente. El señor está en la cárcel del estado de Puebla, fue trasladado, pero ya hace bastante”, afirmó Helena Monzón.

No obstante, subrayó que el Poder Judicial Federal aún no impone una sentencia, ya que López Zavala recurrió a un amparo. La hermana de la activista mencionó que no hay fundamento para la suspensión del proceso y que también hay un retraso debido al paro de actividades por la reforma judicial.

Buenas noches. Buenos días. Aclarando rumores, de buena mañana.



No, Javier López no ha salido de prisión.



Lo que no tenemos aún es una condena y eso es porque su amparo inventado sigue en trámite y los Juzgados Federales están en paro indefinido.#JusticiaParaCeciliaMonzón🌻 pic.twitter.com/yMM7YvMPLt — Helena Monzón (@Helena_Monzon) October 4, 2024

Cabe recordar que desde mayo de este año se le acreditó este delito, luego de que la audiencia se retrasara por más de un año. Según declaraciones de Helena Monzón, se espera que se le impongan 20 años de prisión.

Te puede interesar: López Zavala violencia familiar contra Cecilia Monzón

Un mes después, en junio, se realizó otra audiencia en la que la defensa de López Zavala pretendía que se evaluara “el perfil del acusado”, buscando su liberación, según Helena.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), López Zavala enfrenta dos procesos: uno por violencia familiar y otro por el feminicidio de su expareja sentimental, Cecilia Monzón Pérez.