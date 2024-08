El gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina señaló que la atención en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que esta en Puebla se mantendrá, aunque para los asuntos del día, ya que los recursos rezagados que se tienen se desahogará con el apoyo de otras juntas.

En entrevista, el mandatario poblano señaló que lo anterior fue parte de los acuerdos que se hicieron con el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Marath Baruch Bolaños, el miércoles pasado en la Ciudad de México.

Comentó que en dicho encuentro se abordó el rezago que se tiene en el estado, que se estiman alrededor de 10 mil casos, pero hizo énfasis en que ningún asunto se ha dejado de atender, tanto actuales como los que de tienen atrasados.

Aunque afirmó que “no se va” y que “habrá permanencia” de la junta que se subía en la calle 31 Oriente, será para atender los asuntos del “día a día”, en el caso de los rezagados se irán desahogando en el transcurso de los siguientes meses, pero el otras juntas.

El ese tenor, confío en que en los siguientes días se pueda tener la presencia de las autoridades federales de la STPS para que de pueda informar de manera conjunta para las personas que son usuarias.

“No se va, lo que se está atendiendo, es lo que me explicaron, hay dos condiciones importantes, la primera es como se atiende todo lo que tiene que ver con el rezago laboral y otra es como se resuelve el día a día, de acuerdo a la nueva reforma”, expresó.

Hizo énfasis en que lo que se busca es privilegiar la atención a los trabajadores que acuden a realizar sus trámites.

Cabe mencionar que el secretario de Gobernación (Segob) estatal, Javier Aquino Limón, dijo que una de las alternativas que se analizaba era la instalación de una “oficina auxiliar”, que sólo recibiría los asuntos, es decir, no se abordarían ni resolverán los expedientes.

Notarios no deben tener fallas, afirma

Respecto a la cancelación de la patente a José Ignacio Valencia Monje, como titular de la Notaría Pública número 2 del Distrito Judicial de Xicotepec de Juárez, fue por una queja que se dio, ya que el único objetivo es que verificar que todos hagan bien si trabajo.

Aseveró que él reconoce en su mayoría la labor que tienen los notarios, siempre y cuando la hagan de manera correcta, ya que tienen una facultad importante de garantizar el bien de los privados, por lo que no puede haber errores en la función que desempeñan.

Por ello, dejó en claro que un solo error es el motivo para que no puedan desempeñar su labor, ya que eso afecta a los particulares, aunque dijo que siempre que hay fallas se revisan para que no vuelvan a pasar, además de que no se lo permite la ley.