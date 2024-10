El alcalde de Puebla capital, Pepe Chedraui confirmó que la gestión de Adán Domínguez sí dejó un hoyo financiero. Sin precisar el montó, dijo que aún se sigue revisando la documentación que les dejaron y en cuanto se tenga claridad se tomarán acciones.

Así lo dio a conocer José “Pepe” Chedraui Budib en entrevista con el medio Tribuna Noticias, al tiempo de que aseguró que son más de 600 millones de pesos la deuda que “nos dejaron”. Subrayó que este monto equivale al 10 por ciento del presupuesto municipal.

Señaló que la información que proporcionó la administración de Adán Domínguez Sánchez no está clara por lo que se está ordenando para una posterior radiografía. No obstante, mencionó que ante las posibles fallas la atención a la ciudadanía no se detendrá.

Recordar que en los últimos días de Domínguez Sánchez como alcalde sustituto de Eduardo Rivera Pérez, informó que dejaría una deuda a su sucesor. Aunque las primeras versiones que circularon en medios eran de más de 600 millones, Adán Domínguez dijo que eran poco más de 400.

Y es que de acuerdo al entonces tesorero municipal, Omar Coyopol Solís, el endeudamiento viene de un sobregiro de 587 millones 326 mil 085 pesos gastados en obras y prestaciones y 100 millones de pesos por retenciones de prestaciones (Seguro Social e Infonavit).

Sin embargo, justo siete días antes de acabar el gobierno panista, Domínguez Sánchez negó la información que dijo su tesorero. Aseguró que los pagos pendientes eran de 448 millones y le dejaría mil 884 millones de pesos a Pepe Chedraui para operar hasta diciembre.

Ese mismo día el hoy presidente municipal por Morena, Chedraui Budib anunció que habrá denuncias si se detectan irregularidades.

Lamentó que en las mesas de transición que realizaron no se le dio esta información. Recriminó que se haya ocultado la situación durante los dos meses del proceso de entrega-recepción.

Es importante mencionar que el pasado miércoles se llevó a cabo la firma de la entrega-recepción entre las comisiones de ambas administraciones.