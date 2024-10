Al refutar la posible deuda de 680 millones de pesos que dejaría la administración de Adán Domínguez Sánchez en el ayuntamiento de Puebla, el alcalde electo, José “Pepe” Chedraui Budib anunció que habrá denuncias si se detectan irregularidades; exigió que sea transparentando.

En rueda de prensa, el próximo presidente municipal lamentó que en las mesas de transición que se han realizado no les hayan dado a conocer está información, y que haya sido a través de los medios de comunicación como dicho tema salió a la luz desde el pasado fin de semana.

Recriminó que se haya ocultado está situación, ya que después de al menos dos meses de estas en mesas con el actual alcalde y sus secretarios solicitando información, así como se les pidió que se adelantara información para la entrega -recepción, pero en las últimas citas cada vez les dieron menos.

“Nosotros al igual que los ciudadanos, no estamos enterados de los estados financieros que guarda el gobierno municipal y de muchas otras cosas que afectan la operación y el actuar día a día del ayuntamiento y sobre la información de una línea de crédito que pretende solicitar para cubrir lo que se han gastado, no estamos de acuerdo y no se vale”, expresó.