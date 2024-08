Es necesario realizar un acompañamiento a la lucha que atraviesan los familiares de personas desaparecidas en Puebla, debido a que enfrentan afectaciones en su salud durante los procesos de búsqueda y justicia, señaló Fernanda Quezada Mosqueda, especialista en Derechos Humanos.

En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas que se conmemora este 30 de agosto, platicamos con Quezada Mosqueda. Explicó que es de suma importancia que especialistas que puedan brindar este acompañamiento psicosocial a los familiares.

En entrevista con Ángulo 7 explicó que, al tratarse de violaciones graves a los derechos humanos, la búsqueda de sus familiares tiene impactos en su salud mental. Precisó que se debe entender este impacto como algo normal ante una situación “anormal” como lo es la desaparición de un ser querido.

Por ello, añadió, no se debe revictimizar o estigmatizar la lucha de los familiares para enfrentar la desaparición de sus seres queridos. Así como existen impactos en los cuerpos de las personas que enfrentan procesos de búsqueda y justica, también hay “dignas resistencias”. Entre ellas, la organización colectiva, las marchas, las manifestaciones y otras acciones que a veces son tomadas por algunos para deslegitimar su lucha.

Finalmente, reiteró que los procesos de justicia y de verdad implican un desgaste, por lo que involucrarse en ello puede llegar a ser abrumador. Sin embargo, resaltó, no deja de existir un reclamo por parte de los colectivos hacia los ciudadanos al sentirse abandonados en su lucha. Mismos que coincidieron en que es al organizarse en colectivo que se han sentido acompañados o sostenidos para continuar su búsqueda.

“Cualquier grave violación a derechos humanos tiene impactos que no pueden y no tendrían que sostenerlas en soledad. Y si a esto le sumamos todos los impactos de la revictimización, de la estigmatización… necesitamos acompañarnos y necesitamos también quienes nos dedicamos a esto acércanos y ojalá esto sea una motivación para acompañar a los colectivos que están en Puebla, pero también en el país.”

Integrantes del “Colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla” y del “Colectivo con Amor y Esperanza. Hasta Encontrarles Puebla”, retrataron en un libro del “Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría”, la dignidad que existe en la lucha que sostienen durante los últimos años.

En el libro hay un texto colectivo donde las familias explican qué es la desaparición en sus propios términos. Bajo el título de “La desaparición es un monstruo”, exponen que este se hace más grande cada vez que le somos indiferentes.

Sin embargo, puntualizó que lo importante es reconocer que el monstruo de la desaparición pierda fuerza cuando “lo vemos, lo nombramos y lo denunciamos”. Pero, especialmente, es cuando reconocemos la vida en aquello que no se quiere ver cómo vida, que la desaparición se debilita.

Por ello, advirtió, el libro solo contiene “un par” de textos sobre el momento de la desaparición, ya que se centra en la dignidad de la vida antes de que fuera interrumpida por la desaparición. La coautora, ve en el texto una oportunidad para invitar a las personas a sensibilizarse sobre la búsqueda de los desaparecidos sin verse abrumados.

Mientras que los colectivos coincidieron en que una forma de invitar a las personas a conocer del tema es recuperar la dignidad que hay en el reclamo por la indiferencia.

Lo primero que yo hacía en estas conversaciones era preguntarles que tendría sentido para ti que se hiciera con tu historia. Y hay quienes me dijeron desde el primer momento: yo quiero reclamarla a la gente que nos ha abandonado. Y sobre eso trabajábamos, sobre eso conversábamos y sobre eso salió el texto. Pero hay quienes me decían: lo que yo quiero y lo que a mi me hace sentido es plasmar todo el amor que le tengo a mi familiar desparecido. Y entonces conversábamos sobre ese amor, conversábamos sobre lo que quedó suspendido con la desaparición y desde esa tonalidad afectiva.

Fernanda Quezada Mosqueda.