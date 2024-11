El estudio que realizarán los gobiernos saliente y entrante sobre el transporte público será presentado el lunes 25 de noviembre, con el cual se determinará si se podría aumentar o no la tarifa en Puebla, aunque “tampoco se tiene una camisa de fuerza” para hacerlo.

En entrevista, luego de hacer la entrega de la rehabilitación general en los edificios “A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, y L” del Colegio de Bachilleres Plantel No. 15, en la colonia Manuel Rivera Anaya, el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Javier Aquino Limón, sostuvo que está propuesta fue puesta sobre la mesa en la reunión del martes.

Reiteró que el procedimiento para que se pueda considerar un aumento a la tarifa pasa por una serie de valoraciones técnicas, por lo que desde hace dos semanas la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) está haciendo llevando a cabo estas acciones.

Dijo que no es un tema mejor, pues se tienen que hacer varios ajustes a diversas áreas, ya que no sólo se busca que haya una modificación o no de la tarifa, sino de una mejora en el servicio del trasporte público y ello implica que haya varias consideraciones a analizar.

“Ayer hablamos de que el hecho de que el gobierno haya otorgado beneficios por verificación y fotomultas, es algo que tiene que ver con este tema de la mejora, entonces acordarnos que vamos a dar un plazo de dos semanas para que nos puedan presentar este dictamen de manera práctica u objetiva”, remarcó.

El funcionario estatal manifestó que una vez que se tenga este estudio se van a tomar decisiones al respecto, pero no van a ser unilaterales, sino que tienen que estar incluidos varios sectores de la población y también el equipo de transición del siguiente gobierno estatal, a través de la próxima titular de la SMT, Silvia Tanus Osorio.

Comentó es un asunto que no debe quedar solo en el gobierno que ya está de salida, sino en el que todos den sus opiniones, ya que los usuarios son los principales involucrados en esto porque son los que pagarían más en caso de que se aumentara.

No hay una camisa de fuerza, dice Segob

Aquino Limón mencionó que se fijó de fecha el 25 de noviembre para tener la siguiente reunión, aunque los transportistas están en la libertad de expresar su inquietud de manera adecuada, aunque se les ha pedido que no haya afectaciones a terceras personas.

“No vamos a limitar a nadie a que manifieste su interés de expresarse, va haber un seguimiento y se va a presentar un documento más acordé a lo que requerimos. No es una camisa de fuerza, nosotros tenemos 30 días aún como gobierno y no podemos ponernos un límite de tiempo porque hay muchos elementos en juego”, expresó.

Sin embargo, Aquino Limón hizo énfasis en que si el tema da para que se resuelva en la actual administración lo harán, pero de lo contrario ya será en la gestión que encabezará Alejandro Armenta Mier, pues luego del 25 de tendrán varias mesas para analizarlo.