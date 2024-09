Los gobiernos deben ser más dinámicos, transparentes, no burocráticos; siempre escuchar con sensibilidad y comprender rápidamente los temas, refirió Javier Aquino Limón. Destacó que esto porque los ciudadanos exigen soluciones ágiles a sus demandas.

En entrevista con Ángulo 7, Aquino Limón, secretario de Gobernación estatal agregó que los ciudadanos “agradecen” esa manera de trabajar “porque si no se puede, no les estás dando la vuelta”. Al mismo tiempo dijo que es importante explicar con honestidad lo que se puede hacer y lo que no.

En este diálogo con el funcionario, para dar a conocer la forma de trabajo del área encargada de la gobernabilidad de una ciudad o un estado, explicó que en una negociación hay dos posiciones: la de quien demanda y la de quien atiende. Ambas pueden tener razón, y por parte de la autoridad debe haber sensibilidad y honestidad.

“No se debe mentir. Hay que decir lo que sí es posible hacer de acuerdo con la ley y lo que no, además de buscar alternativas para solucionar la demanda ciudadana”.

Bloqueo en la México-Puebla, complejo: Javier Aquino

“Imagínese el hecho de que bloquearon la autopista Puebla-México. Tienen más de 60 años buscando su indemnización. Es un tema entendible, pero no es la opción cerrar la carretera. Buscamos hacer entender que existen alternativas y mecanismos para resolver sus problemas sin perjudicar a terceros. (…) Me ayudó que ya conocía el tema de origen porque, seis años antes, me tocó, como delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, hacer la primera indemnización. Esto me dio argumentos para decirles que, cuando se concluyen los procesos, el gobierno está en la obligación de hacer los pagos, bajo los criterios que cada gobierno marca…”.

“El presidente de la República mencionó que se va a pagar lo necesario, pero los propios ejidatarios deben acceder a los mismos. (…) Hay un tema del intermediarismo, que es complejo, (…) porque los campesinos deben estar acompañados por un abogado durante el proceso legal para la recuperación. Sin embargo, no en todos los casos es una relación sana y, a veces, hay intereses distintos. Eso es lo que el presidente quiso decir. (…) Este caso de Santa Rita Tlahuapan se estaba complicando; sin embargo, fuimos claros y transparentes, y pudimos ser útiles para que el gobierno federal atendiera esta demanda, que está en seguimiento y va avanzando”.

Respecto a este tema, el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) dijo que se trata del ejido “López Rayón” en Santa Rita Tlahuapan y que existe una sentencia firme por parte de la autoridad agraria que instruye el pago. “El tema está un poco atorado en los avalúos para poder pasar a los pagos. (…) La ley es muy clara: hay una dependencia que determina los avalúos, es decir, el valor por metro cuadrado de cada predio. Por otro lado, está el interés de que el pago sea lo más alto posible, y ahí es donde debe haber un equilibrio”.

Aquino: refrendar la sensibilidad política

Aquino Limón dijo que para ser secretario de Gobernación le ha servido “mucho” la experiencia de haber sido presidente municipal, diputado y delegado de una dependencia federal, porque “sabes cómo piensa un presidente municipal y también lo que busca un diputado local. (…) Además, el conocimiento político del territorio nos ayuda mucho”.

“Hay regiones que tienen culturas y costumbres específicas. (…) No es lo mismo atender a un ciudadano de la Sierra Norte que de la Sierra Negra, de la Mixteca o del Centro de Puebla. (…) He estado 25 años en el servicio público, y estar en diferentes zonas y momentos es muy importante. (…) Conocer todo el territorio poblano geográficamente también es clave. Hay personas que vienen de seis horas de camino y, cuando llegan a tocar la puerta, no es lo mismo que alguien que está a 10 minutos”.

Con respecto al tema de linchamientos en Puebla, dijo que de 400 intentos en 2017, este año se ha reducido a 17. “Hacemos hincapié en la capacitación adecuada de los funcionarios en el protocolo de actuación en intentos de linchamiento. (…) Hay acuerdos para delimitar la responsabilidad de cada dependencia, y aunque ha sido un esfuerzo importante, no lo hemos podido terminar, pero se está trabajando”.

Agregó que el papel de los municipios es fundamental para evitar los linchamientos mediante la actuación de los policías, que son la primera área de contacto. “(…) Con una llamada telefónica se puede evitar, pero si llegamos demasiado tarde, la ciudadanía ha descargado su coraje y actuado de manera irracional. (…) Solo dos muertos de 17 intentos, 15 se han evitado”, afirmó.

Sobre Granjas Carroll

En relación con la planta de Granjas Carroll, instalada en el municipio de Oriental, dijo: “Fuimos a una reunión con los ejidatarios que protestan, y el primer tema que se puso sobre la mesa es que en México existe un marco de legalidad. Si una empresa tiene sus permisos y trámites en regla, tiene derecho y le asiste. Si una empresa no los tiene, habrá sanciones. De ese punto partimos”.

“Nosotros, como gobierno, no somos defensores de empresas. No estamos siendo los abogados de la empresa. La empresa tiene sus propios abogados. Somos los mediadores entre campesinos que tienen una inquietud social y una empresa que tiene derechos. (…) Hemos encontrado alternativas para atender a los grupos sociales. Decían los campesinos: ‘Es que Granjas Carroll tiene pozos y nosotros no’. (…) Vamos a ayudarte para que tengas un pozo para tus tierras”.

“¿Qué se necesita? Organizarse, constituirse, tramitar permisos y la infraestructura. (…) Es que es muy caro. (…) Tenemos alternativas, programas sociales que te pueden ayudar a captar el agua de lluvia, almacenarla y poder regar. Hemos buscado la forma de dar atención y que el tema no se quede en una especulación”.

“¿Qué más ofrecemos? Capacitación, seguimiento. En el gobierno tenemos varias alternativas. Las secretarías de Desarrollo Rural y Bienestar tienen programas que atienden las cuestiones sociales. Aquí hay una controversia porque hay pobladores de municipios cercanos que han sido beneficiados con mano de obra. Un ejidatario tiene un punto de vista y un trabajador tiene otro. Eso se equilibra en la sociedad”.

Seguridad en Puebla

Sobre garantizar seguridad a los poblanos, dijo que es un tema que se atiende con responsabilidad desde el gobierno estatal, que ha buscado que los ayuntamientos inviertan en este rubro. “(…) Pero no solo es un tema de dinero; es de capacitación, coordinación y articulación. (…) En Puebla no estamos satisfechos, pero sí comprometidos con acciones concretas. (…) Espero que la coordinación entre los gobiernos federal, estatal y municipal se termine de concretar, y considero que así será. (…) Habrá esfuerzos muy importantes desde el gobierno, pero cerrando la pinza con la ciudadanía”.

Ante la pregunta de si es posible que las autoridades no se involucren con la delincuencia organizada, respondió: “Sí, por supuesto que es posible. Nosotros tenemos esta disposición y hemos sido muy responsables en eso. Quien lo hace comete un error, pero, por supuesto, se puede mantener un desempeño no cercano a este tipo de vicios”.

Finalmente, sobre la entrega-recepción en la Segob, dijo que aún no ha iniciado formalmente, pero ya se mantienen reuniones con los nuevos funcionarios para que conozcan la secretaría.