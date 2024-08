La Fiscalía de Puebla no fábrica delitos ni privilegia a nadie, sino investiga siempre que se recibe una denuncia, por lo que la reaprehensión de Arturo N, el jueves pasado, se debe al incumplimiento de medidas cautelares de un caso que ya tiene años y que no ha concluido.

Así lo señaló, en entrevista luego de acudir a la inauguración del inicio del ciclo escolar 2024-2025, de la Escuela Libre de Derecho de Puebla (ELDP), el titular de la institución, Gilberto Higuera Bernal, quien explicó que el sistema de justicia tiene diferencias con lo que se vivió por mucho tiempo.

Dijo que el proceso que enfrenta el periodista se inició desde antes que él se hiciera cargo de la Fiscalía General del Estado (FGE), en la que se dio una sentencia condenatoria, pero que en su momento se hizo el cambio de medida cautelar porque el delito de extorsión en el Código Penal está establecido como grave.

Precisó que ese caso se llevó en el sistema de justicia anterior y las reglas del proceso actual se aplican solo a ciertos procedimientos, como se hace todos los días con las solicitudes de cambios de medidas cautelares y que en muchos de los casos a los imputados se las conceden, aun con la oposición de la FGE.

Dijo que la Fiscalía mantiene su curso, pero las medidas cautelares se supervisan de acuerdo con lo que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), por lo que cuando alguien las incumple la autoridad judicial está obligado a emitir una orden de reaprehensión, que fue lo que pasó en el caso de Arturo N.

Fue por ello que el juez de lo Penal de Cholula, Luis Fernando Cornejo Huesca, fue el que hizo esta orden de reaprehensión, derivado de la sentencia por el delito de extorsión que cometió contra el hoy secretario de Educación Pública (SEP), Jorge Estefan Chidiac.

“No es un nuevo caso, una nueva acusación ni mucho menos una detención como se pudiera haber llegado a señalar, es una reaprehensión y no tiene que ver con algo nuevo, sino con el advertimiento de incumplimiento de medidas cautelares que el CNPP, que aplica para todo el país, nos indicó que no lo estaba haciendo”, expresó.

El fiscal aseveró que esta situación se toma para todos por igual, al recordar que en varios casos han tendido que solicitar medidas de reaprehensión para dar otra vez con los presuntos delincuentes y llevarlos ante el juez, ya que de lo contrario los juicios “podrían durar eternidades”.

Higuera Bernal precisó que Arturo N tiene una sentencia condenatoria que está impugnada tanto por el imputado como por parte de la Fiscalía. Resaltó que son respetuosos del acceso al derecho a la justicia de las personas, por ello cada vez que hay una denuncia tienen la obligación de investigar.

“Nosotros no fabricamos nada a nadie y lo he dicho y tenemos que acostumbrarnos a que la ley se aplica a todas las personas que comete un delito, que no hay privilegios, ni excepciones”, remarcó.