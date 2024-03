En tres meses, Cafis y Odesyr han recibido 139 solicitudes para aborto en Puebla; de las cuales y 37 se han canalizado al Hospital de la Mujer para el procedimiento. Sin embargo, siguen las trabas en Issste, Issstep e IMSS y contra éste último se presentó un amparo.

Esto, a pesar de que el pasado 4 de diciembre se dio a conocer por parte de la Secretaría de Gobernación (Segob) que en siete hospitales se podrían realizar este procedimiento las poblanas, siempre y cuando fueran acompañadas por las organizaciones que ganaron el amparo.

Los nosocomios que se autorizaron por parte de la Secretaría de Salud son el Hospital de la Mujer en el sur de la ciudad; mientras que del Issste es el de Tehuacán, Teziutlán y Huauchinango; en el IMSS el de La Margarita y de Cuautlancingo y en el Issstep el de especialidades.

Al respecto, Natali Hernández Arias, del Centro de Análisis, Formación e Iniciativa Social (Cafis), una de las tres organizaciones que promovieron y ganaron el amparo dijo que “ha sido un desafío su implementación” del amparo.

En entrevista con este medio, comentó que de diciembre a febrero han recibido 95 solicitudes de asesoría sobre este tema, de las que 67 se convirtieron en constancias para que se pudieran practicar la interrupción del embarazo en los nosocomios antes mencionados.

Sin embargo, sostuvo que hay negación de servicios, principalmente en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pues les dan largas o les cambian los días, sumado a que no han presentado los lineamientos a seguirse para que las mujeres puedan practicarse el aborto.

Y es que, dijo, han sido diez personas gestantes las que han intentado acceder sin éxito. Explicó que han tenido que buscar otras opciones, como medicamentos o instituciones privadas, ya que si tienen derechohabiencia no pueden ir al Hospital de la Mujer.

Agregó que por esto, a principios de este año, se presentó un amparo individual por la omisión de brindar el servicio a una mujer. Aclaró que si bien la acusante recurrió a otras instancias para poder interrumpir su embarazo, busca sentar un precedente, ya que ya se tiene un fallo de un juez y aun así no lo están acatando.

Dijo que, de acuerdo con el seguimiento que se les ha dado a todos los casos que les llegan, de las 38 solicitudes que fueron canalizadas al Hospital de la Mujer, en 20 de ellas ya fueron aceptadas por el procedimiento y las otras están pendientes de que les notifiquen.

El que les demos la constancia no implica que vayan al servicio o que sí accedan, todo depende del proceso que realice conforme a las semanas con las que ya cuentan, como Cafis las hemos asesorado, los otros no tienen claro su protocolo, las citan, las regresan, les dan otra información, no les dicen no, pero si es un tipo de negación del servicio