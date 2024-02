En casi tres meses, 7 mujeres han interrumpido su embarazo de manera voluntaria y segura en Puebla a través de amparos presentados, luego de que el gobierno estatal informó de los siete nosocomios autorizados; hay otros que se encuentran en trámite.

Así lo informó, en entrevista al término del informe sobre los avances del Plan Centinela en la explanada del Centro Integral de Servicios (CIS), el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Javier Aquino Limón, quien agregó que se ha dado acompañamiento en todos los casos.

El funcionario comentó que ha habido la necesidad de hacer algunos replanteamientos en las clínicas donde se establecieron los criterios para realizar los abortos seguros, con el fin de informar que la interrupción de embarazos solo se puede practicar a quienes reciben el acompañamiento de organizaciones feministas.

Hay necesidad de hacer replanteamientos en los lugares donde se establecieron los criterios, porque el mecanismo es a través de las figuras jurídicas reconocidas, no es cualquier persona, necesitamos que haya mucha información al respecto y que se tenga claridad en los procedimientos”, expresó.

Agregó que las mujeres que se han acercado a los nosocomios para solicitar la interrupción de su embarazo, pero que este no ha procedido debido a que es necesario que lo hagan bajo el acompañamiento de las organizaciones en esta materia.

Aunque no precisó cuántas son las solicitudes que están en validación, afirmó que se da acompañamiento a las personas que se acerca, pero recalcó que no es para el público en general.

Necesitamos mucha información para que los lugares asignados tengan claridad en los procedimientos, aunque eso ya es un tema legal; nosotros hemos dado el acompañamiento y todavía seguimos teniendo necesidad de dar a conocer el procedimiento para que quede claro”, declaró

Siete hospitales para practicar aborto

Es de remarcar que el pasado 4 de diciembre, el gobierno de Puebla anunció que las mujeres que desearán interrumpir su embarazo lo pueden hacer por medio de siete hospitales públicos, pero que sean asesoradas por las asociaciones GIRE, Odesyr y Cafis, las cuales emiten una constancia a las personas interesadas para poder solicitar un aborto seguro.

Los sitios autorizados son el Hospital de la Mujer; así como los nosocomios del Issste en Tehuacán, Teziutlán y Huauchinango; además de los inmuebles de La Margarita y de Cuautlancingo, del IMSS.

Sobre este tema, el Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr), a través de sus redes sociales, señaló que a pesar de dicho anuncio, el acceso al aborto voluntario solo está garantizado en uno de los nosocomios establecidos para ello.

Informó que solo se ha podido hacer en el hospital de la mujer de Puebla y a personas que no tengan derechohabiencia, mientras que el Isste apenas esta semana hizo la entrega de su protocolo, pero “no hay garantía del servicio”.

“El manejo y la gestión de la información no ha sido el adecuado y es nuestra responsabilidad informar oportunamente sobre la situación real del cumplimiento de la sentencia. Ni IMSS, ni Issstep han entregado sus lineamientos de atención”, señaló el observatorio.

Mayor vigilancia en Pico de Orizaba

En otro tema, Aquino Limón comentó que luego de hacer la identificación el último cuerpo del alpinista que faltaba en el Pico de Orizaba, por lo que se apoyará en el traslado del mismo, ya que era originario de Guadalajara, al igual que las otras personas ascendieron al coloso.

Hizo énfasis en que “se tendrá mayor vigilancia” con los municipios que tienen colindancia a los volcanes para evitar que asciendan por lugares no permitidos, aunque hizo un llamado a la sociedad a que tengan cuidado en su integridad y vida y no asciendan si no saben, ya que el grupo que lo hizo tenía experiencia y aun así tres murieron.