Al grito de “justicia para Jorge”, familiares y amigos del taxista que perdió la vida tras ser embestido por una patrulla municipal de Puebla el pasado 25 de noviembre, marcharon para exigir que la reparación del daño sea justa, pues el caso se juzgaría como homicidio imprudencial.

Alrededor de las 10 de la mañana de este domingo, familiares encabezada por José Antonio Isauro Fuentes y García y Estefanía Fuentes Pérez, padre e hija del occiso, así como una centena de taxista de XCero, en el que laboraba la víctima, realizaron una movilización para clamar justicia por este hecho.

Tocando el claxón al mismo tiempo y con consignas de “que paguen los responsables”, “queremos justicia para nuestro compañero”, el contingente avanzó desde la 16 de septiembre sobre la 25 Oriente para llegar al bulevar 5 de Mayo, lugar del incidente.

Tras realizar un pronunciamiento, con fotografías del occiso, colocaron flores blancas, los deudos avanzaron sobre el bulevar hasta llegar al edificio central de la Fiscalía General del Estado (FGE), donde nuevamente gritaron para exigir justicia y que la muerte del taxista que chocó contra una patrulla en Puebla.

Ya en este lugar acusaron que no se realizó la audiencia inicial contra el elemento de la policía municipal responsable, debido a que en la carpeta de investigación no se incluyó el dictamen de Servicio Médico Forense (Semefo), ni el peritaje del accidente.

En entrevista, el papá de Jorge Alberto Fuentes Serrano, taxista de la unidad 124, señaló que la juez de la causa, que no precisó su nombre, les comentó que debido a la forma en que ocurrieron los hechos, la ley marca que tiene que ser juzgado como un homicidio imprudencial.

Al recordar que era el sustento de su familia, con jóvenes universitarios y un hijo menor de edad, señaló que como parte de proceso jurídico que se sigue, comentó que hay un acuerdo de 30 días para llegar a un consenso a través del área de Medios Alternativos de Solución de Controversias de la FGE.

Familia del taxista embestido por patrulla en Puebla, denuncia que autoridades no han dialogado con ellos

Refirió que no han tenido acercamiento con personal del ayuntamiento, ni de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), y solo ha sido con la aseguradora que les hizo un ofrecimiento para la reparación del daño, que si bien no precisó cuál fue el monto, consideró que no era el adecuado por lo que buscan un acuerdo justo.

Hizo énfasis en que Jorge Alberto, al ser el que llevaba el sustento de su casa, la situación económica de la familia se ha complicado, por lo que la reparación del daño tiene que ser la adecuada y que sea en salarios mínimos, no en Unidades de Medida y Actualización (UMA), como plantea la aseguradora.

“No se puede decir el monto, pero hasta el momento tampoco se ha acercado la Secretaría, yo el sábado recogí la copia de la carpeta de investigación y nos dijeron que podemos contratar una abogada aparte de la que se tiene por parte de la aseguradora”, remarcó.

Ante esta situación, Fuentes y García hizo un llamado a las autoridades municipales a que tengan más profesionalismo en las áreas de Recursos Humanos para la contratación de elementos, que sean bien capacitados porque “no puede ser” que haya policías que no sepan ni manejar y les dejen patrullas a su cargo.

Cabe mencionar que fue el 25 de noviembre, poco después de las 6 de la mañana, cuando la patrulla de la SSC, con el número 86, que transitaba sobre el carril confinado de RUTA, impactó el taxi de Jorge en la intersección de la 25 Oriente y bulevar 5 de mayo; al respecto, la dependencia justificó que iba a un llamado de emergencia.

Sin embargo, como parte de la investigación, la Fiscalía informó el jueves pasado en rueda de prensa que el conductor de la patrulla, iba a dejar a una de sus compañeras que brindaría un servicio a pie en la zona de Plaza Cristal, quien resultó lesionada en este percance.