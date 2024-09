Estudiantes de la Universidad Iberoamericana (Ibero) de Puebla se sumaron a las manifestaciones en contra la reforma al Poder Judicial, al señalar que, con el dictamen, aprobado esta madrugada por los diputados, “no está comprobado” que la elección de jueces termine la corrupción.

Al grito de “Poder Judicial aguanta, la Ibero se levanta”, alumnos de licenciatura y postgrado que convocaron a esta actividad, se concentraron en la entrada principal de la institución, ubicada sobre el bulevar del Niño Poblano, a la que también se sumaron trabajadores del Sexto Circuito, con sede en San Andrés Cholula.

De igual forma, portaban cartulinas, tanto estudiantes como trabajadores de Poder Judicial de la Federación en donde se leían frase como “no somos oposición, servimos a la nación”, “no a la reforma al PJF”, “respeto a la división de poderes”, “vine x el punto extra” y “para juzgar hay que estudiar”.

Bajo la consigna de “México requiere justicia independiente”, “el Poder Judicial, al servicio nacional” y “por ser imparcial nos quieren afectar”, interrumpieron por lapsos de tiempo la circulación en dicha vialidad, hasta que avanzaron a la Galería Abierta Lonja Xavier Cacho al interior de la universidad.

Al dar su posicionamiento, manifestaron que es necesario garantizar la libertad judicial, ya que solo de esa manera se podrá tener la protección de los derechos de las personas, además, con la reforma no se tiene comprobado que la elección a través del voto de jueces, magistrados y ministros termine con la corrupción.

Precisó que, en un país con “grandes brechas sociales” como México cualquier cambio al sistema judicial debe enfocarse en que todas las personas, sin importar su origen, tengan el mismo acceso a una defensa justa, por lo que como jóvenes son los que heredarán “las consecuencias” de lo que se apruebe.

Sostuvo que la reforma no asegura la agilidad de la impartición de justicia, sino que, por el contrario, la compromete, además de que muchos de los jueces se van a enfocar a mantener una base de votos para llegar a los cargos, por lo que se volverá una herramienta de control político y económico.

Por su parte, Lucy, también alumna de Derecho, dijo que de por sí no es fácil interpretar las leyes, ni mucho menos resolver los casos, por lo que se mantendrán participando en las diferentes actividades difundiendo su rechazó a la reforma constitucional.

“Si nosotros como estudiantes, saliendo de las universidades, no contamos con todos los conocimientos posibles y de todas formas no podemos argumentar correctamente, no puedo creer que alguien no esté capacitado por lo que se llama la escuela del Poder Judicial, lo haga”, expresó.