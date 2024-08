La activista Olimpia Coral Melo confirmó que a Israel N., uno de los sujetos que la agredieron el pasado 10 de abril en el municipio de Huehuetla, le impusieron prisión preventiva justificada por los delitos de ultrajes a la moral, daño en propiedad ajena y lesiones dolosas.

A través de su cuenta de X, antes Twitter, la activista poblana detalló que este 27 de agosto su agresor de 42 años de edad fue vinculado a proceso gracias su defensa Uldis Mena, lo que significa que el señalado estará en la cárcel mientras dure su proceso.

El pasado 23 de agosto, Israel N. fue reaprehendido luego de que ya había sido detenido el 11 de abril de 2024, sin embargo un día después un juez calificador lo dejó en libertad tras el pago de una multa por falta administrativa.

El incidente ocurrió el miércoles 10 de abril cuando la activista originaria de Huauchinango fue agredida junto a sus dos compañeras por un grupo de al menos 10 hombres en estado etílico, quienes la persiguieron, agredieron y amenazaron de muerte, en una gasolinera de Huehuetla.

De acuerdo con el metraje de dos minutos con 14 segundos que Olimpia difundió en redes sociales se escucha que habla con un sujeto que le dice que no grabe a los hombres porque están ebrios a lo cual respondió lo siguiente:

“No me dejan ir, estoy rodeada, no me dejan ir, me están persiguiendo, se orinaron en mi coche, ese señor y otros ocho me violentaron, esto no puede quedar impune”.