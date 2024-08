El ayuntamiento de Puebla ha recibido mil 657 denuncias por maltrato animal en los casi 3 años del gobierno, tanto a través de redes sociales como por contactos oficiales, de las que 30 han sido presentadas en Fiscalía General del Estado (FGE) y dos ya tienen sentencia.

Así lo señaló, en entrevista con este medio, la secretaria de Medio Ambiente municipal, Myriam Arabian Couttolec, quien agregó que estas cifras son corte al 15 de julio, en las que se le notifica al dueño, pues “muchos piensan” que tener a un perro amarrado en la azotea es normal y no, pues eso implica maltrato.

Hizo énfasis en que, si bien las denuncias “ya se recibían en el pasado”, no se tenía un expediente formal integrado que hayan recibido al llegar al gobierno municipal para darles seguimiento, ya que actualmente “se tienen de todo tipo”.

Detalló que 30 han sido llevadas a la Fiscalía porque fueron catalogadas como delitos contra los animales, ya que deben seguir un proceso penal, pues en muchos de los casos la mascota murió o quedo lesionados de gravedad.

Hemos tenido muchos animalitos que llegamos y no les dan de comer sus dueños, hemos recogido animalitos que están en los huesos, no pueden no caminar y nosotros con la atención que les damos han quedado en buenas condiciones.

Myriam Arabian Couttolec.