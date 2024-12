Así como mi abuelita Cholita me educó, me formó y me llenó de Amor, nosotros honramos a cada persona adulta mayor de Puebla.🏠🏡



Seguimos impulsando acciones que generen bienestar así como lo instruye nuestra presidenta, la Dra. @Claudiashein.🏡🌟#PensarEnGrande… pic.twitter.com/PANVxDFBEx